Telangana’s Trishant reaches quarterfinals of AITA U-18 Tennis Tournament

By Telangana Today Published Date - 06:50 PM, Wed - 28 June 23

Hyderabad: Telangana tennis player Trishant Reddy Dandu defeated Maharastra’s Parth Prasannakumar Deorukhakar 7-6(3), 6-1 to secure a place in the quarterfinals of the Siddamsetty Krishna Rao Memorial AITA National Series U-18 Boys & Girls Tennis Tournament held at Secunderabad Club, Hyderabad on Wednesday.

Her Statemates Laxmi Siri Dandu and Chevika Reddy Sama also reached last-eight stage beating Karnataka’s Dharani Dhanyata Sreenivasa and Presha Shanthamoorthi respectively.

Results: Boys Singles: Pre-Quarterfinals: Skandha Prasanna Rao (KA) bt Murali Koushal Ratnala (TS) 6-2 6-1, Pranav Dnyaneshwar Korade (MH) bt Naishik Reddy Ganagama (TS) 6-2 6-3, Trishant Reddy Dandu (TS) bt Parth Prasannakumar Deorukhakar (MH) 7-6(3) 6-1, Arya Ganapathy Kallambella (KA) bt Parth Malik (TS) 6-4 6-4, Srikar Doni (KA) bt Yashwanth Gundla Palle (AP) 4-6 6-2 6-2, Rishi Vandhan Sadeeshkumar (KA) bt Pratham Hitesh Kotak (GJ) 6-2 6-0, Jay Prakash Pawar (MH) bt Sanchith Sudhir Rau (KA) 4-6 6-3 6-1, Kavin Karthik K S (TN) bt Manyu Reddy Thota (TS) 6-0 6-2; Girls: Laxmi Siri Dandu (TS) bt Dharani Dhanyata Sreenivasa (KA) 7-5 6-0, Manognya Madasu (AP) bt Aarushi Mahenra Raval (GJ) 6-3 6-2, Harshini N (KA) bt Diya Malik (TS) 6-2 7-5, Nainika Narender Reddy Bendram (MH) bt Saanvi Reddy Erva (TS) 6-0 6-4, Chevika Reddy Sama (TS) bt Presha Shanthamoorthi (KA) 6-1 6-2, Parthsarthi Arun Mundhe (MH) bt Rishita Bokka (TS) 6-4 6-1, Aakruti Narayan Sonkusare (MH) bt Apara Milind Khandare (OD) 6-4 6-4.