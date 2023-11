Vedansh clinches title, Mohammed Ali, Shresta march into quarters at TS TT Championship

Hyderabad: Pogaku Vedansh of Olive Mount clinched the under-11 boys title in the 10th Stag Telangana State and Inter-District Table Tennis Championship at Shree Gujarati Seva Mandal Table Tennis Academy, Secunderabad, on Wednesday.

In the final, Vedansh defeated V Srineer Reddy of LFS Uppal 3-0 (11-9, 11-9, 13-11) to seal the title. In the other clashes, Mohammed Ali of AVSC cruised past AWA’s Y Raju 3-0 (11-6,11-6,11-7) in the men’s pre-quarterfinal tie. In the women’s clash Shresta Reddy of GSM defeated her academy mate Palak Ghia 3-0 (11-6,11-9,11-9) to seal a quarterfinal spot.

Results:

Finals: U-11 Boys: Pogaku Vedansh (Olive Mount) bt V Srineer Reddy (LFS Uppal) (3-0) (11-9,11-9,13-11); U-13 Boys: Quarterfinals: Yashvasin (AWA) bt Arjun Potdar (LFHSTTC) (3-0) (11-3,11-9,11-6), Veevaan Bhatia (LFHSTTC) bt M Virat (3-0) (11-6,11-7,11-7), G Pramaan (LFS Uppal) bt Y Chandrahas Reddy (LFS Uppal)(3-2) (11-8,12-10,7-11,9-11,11-8), D Tanay Kumar (SPARS) bt Sunkara Geetik (SPARS) (3-1)(11-9,9-11,11-5,11-5); Girls: Semifinals: K Srisaanvi (SGUTTA) bt S Gayathri (GSM)(3-0) (11-9,11-4,11-9), B Srividya (SPARS) bt G Vyshnavi (AWA)(3-0)(11-5,11-8,11-6); U-15 Boys: Quarterfinals: Akshay Khajandar (AWA) bt Abhijeet (LFHSTTC)(3-1)(10-12,11-5,11-2,11-7), M Devansh Singh (LFHSTTC) bt M Dharma Teja (LFHSTTC)(3-0)(11-9,11-7,11-8), Jaffer Hussain (VPG) bt V Manohar (GSM)(3-0)(11-9,11-6,11-8), P Sree Anish (SPHS) bt M Karthik Teja (AVSC)(3-1)(14-12,11-9,10-12,11-7); U-17 Boys: Quarterfinals: M Rishabh Sing (AWA) bt Abhijeet (LFHSTTC)(3-0)(11-6,11-2,11-5), Shaurya Raj Saxena (AVSC) bt Akshay Khajadar (AWA)(3-2)(11-7,11-8,8-11,7-11,11-8), K TarunKedarnath (GSM) bt M Karthik Teja (AVSC)(3-0)(11-8,11-7,11-9); Girls: Semifinals: Satya Aspathi (GSM) bt B Srividya (SPARS) (3-0)(11-7,11-8,12-10), S Aniyah Anand (LFHSTTC) bt P Jalani (VPG) (3-0)(11-7,11-7,11-4); U-19 Boys: Quarterfinals: Trishul Mehra (WTTA) bt Akshay Khajandar (AWA)(3-0)(13-11,11-9,13-11), Arush Reddy (SGUTTA) bt M Rishabh Singh (SPHS)(3-0)(11-9,11-8,13-11), Y Raju (AWA) bt M Devansh Singh (LFHSTTC) (3-1) (11-8,11-9,8-11,11-6), K Tarun Kedarnath (GSM) bt Chirantan (GSM)(3-1) (11-5,9-11,11-8,11-9); Girls: P Jalani (VPG) bt Satya Aspathi (GSM)(3-2)(11-3,4-11,7-11,11-8,11-9), Deve Sree (SGUTTA) bt J Gouri (SGUTTA)(3-0)(12-10,11-8,11-8), HS Nikhita (VPG) bt Kaavya Anand (AWA)(3-1)(4-11,11-7,11-6,11-7), Shresta Reddy (GSM) bt Ananya Donekal (AVSC)(3-0)(11-7,11-6,11-2); Singles: Pre-quarterfinals: Men: R Santhosh Kumar (SGUTTA) bt Pranav Nallari (AVSC) (3-0) (11-3,11-5,14-12), Dr V Chandrachud (SGUTTA) bt Sai Kiran (AWA) (3-0) (11-9,16-14,11-5), Mohammed Ali (AVSC) bt Y Raju (AWA) (3-0) (11-6,11-6,11-7), Sashwat Samal (AVSC) bt Trishul Mehra (WTTA) (3-0) (11-5,11-9,11-8), Ali Mohammed (AVSC) bt Shurya Raj Saxena (AVSC) (3-0) (11-5,11-7,12-10); Women: G Pranitha (HVS) bt Pooja Khajandar (AWA) (3-0)(11-7,11-7,11-4), N Bhaavita (GSM) bt Laasya (ITTA) (3-0) (11-3,11-6,11-4), Sammridhi Banik (SGUTTA) bt HS Nikhita (VPG) (3-1) (12-14,11-9,11-5,11-1), Nikat Banu (RBI) bt Sushrutha Aniyah Anand (LFHSTTC) (3-0) (11-5,11-5,11-6), Varuni Jaiswal (GSM) bt P Mercy (HVS) (3-0) (11-6,11-7,11-8), Shresta Reddy (GSM) bt Palak Ghia (GSM) (3-0) (11-6,11-9,11-9), Dr Naina (WTTA) bt HS Nandini (VPG) (3-0) (11-8,11-9,11-5), Devesree Yadav (SGUTTA) bt Ch Sai Naumrauta (GSM) (3-2) (15-13,11-9,5-11,8-11,11-5).