Badminton tourney: Karthik, Srivedya clinch CABA titles

By | Sports Bureau | Published: 5:35 pm

Hyderabad: Karthik Jindal (JGAE) and Srivedya Gurazada (CABA) clinched the men’s and women’s singles title in the Transform CABA Open badminton tournament that was held at Chetan Anand Badminton Academy.

Results

Men’s semifinals: Anant Shivam Jindal (JGAE) bt D.Sarath (JGAE) 17-21 21-12 21-19; Kartik Jindal (JGAE) bt Lauhit Pokuri (PGBA) 21-11 21-12;

Final: Kartik Jindal bt Anant Shivam Jindal 21-15 20-22 23-21.

Men’s doubles: Semifinals: D. Jashwanth & T H Nagendra (CABA) bt Ayush Agarwal & Tushar Gagneja (Suchitra) 21-13 21-15; Akshan Shetty & Kush Chugh (Suchitra) bt Karri Sai Pavan & Yash Raikwar (Suchitra) 21-13 18-21 21-16;

Final:D. Jashwanth & T H Nagendra bt Akshan Shetty & Kush Chugh 21-17 21-13.

Women’s: Semifinals: Shriyanshi Valishetty (PGBA) bt S.Rakshitha Sree (PGBA) 21-11 23-21; Srivedya Gurazada (CABA) bt K Sreshta Reddy (LB Stadium) 21-19 21-19;

Final: Srivedya Gurazada bt Shriyanshi Valishetty 21-16 15-21 21-16.

Women’s doubles semifinals: Kanderi Navya & S.Rakshitha Sree (PGBA) bt Alisha Khan & Vaishnavi K (BBBA) 21-13 21-8; Sri Sai Sravya & Ridhi Kaur Toor (PGBA) bt Akansha & Ch S R Pranavi (Suchithra) 22-20 21-16;

Final: Kanderi Navya & S.Rakshitha Sree bt L Sri Sai Sravya & Ridhi Kaur Toor 21-19 9-21 22-20.

Mixed doubles: Semifinals: Nitin Kumar (Suchitra) & Riya Habbu (Suchithra) bt. Mohammed Amaan (Suchitra) & Divya R (Suchithra) 21-10 21-16; Kartik Jindal and A.Abhilasha (JGAE) b Harshvardhan Kothari & Mamaikya Lanka (CABA), 21-11 21-17;

Final: Kartik Jindal & A.Abhilasha bt Nitin Kumar & Riya Habbu 22-20 17-21 21-19.