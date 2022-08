Horse Racing: Lagarde wins Nizam’s Gold Cup

By Telangana Today Published: Published Date - 06:32 PM, Mon - 22 August 22

Hyderabad: P Trevor guided the Sulaiman S Attaollahi-trained Lagarde to victory in the Nizam’s Gold Cup (Grade-II) 2000 metres, the feature event of the races at the Malakpet Racecourse, here on Monday.

RESULTS:

1. Crimson Rose (1), The Thunder (2), Ivanhoe (3), Protocol (4).

W-Rs.-23, SHP-Rs. 131, P-Rs.13, 36, 15, THP-Rs. 42, SHW-Rs.13 & 85, F-Rs. 354, Q-Rs. 286, T-Rs. 1,574.

2. Cabello (1), Precious Gift (2), Different (3), Happy Go Lucky (4).

W-Rs.- 58, SHP-Rs. 577, P-Rs.15, 97, 20, THP-Rs. 51, SHW –Rs. 23 & 54, F-Rs. 4,519, Q-Rs. 2,066, T-Rs. 48,143.

3. Lagarde (1), Towering Presence (2), Sea Lion (3)

W-Rs.-11, SHP-Rs. 37, F=Rs. 37.

4. Juramento (1), Yaletown (2), Dyanoosh (3), Clefairy (4).

W-Rs.- 25, SHP-Rs. 45 , P-Rs.14, 15, 32, THP-Rs. 86, SHW-Rs.17 & 24, F-Rs. 88, Q-Rs. 61, T-Rs. 1,835.

5. Rising Queen (1), Hard To Toss (2), Full Volume (3), Angel Tesoro (4).

W-Rs.- 79, SHP-Rs. 45, P-Rs. 18, 16, 11, THP-Rs. 57, SHW-Rs. 39 & 23, F-Rs. 501, Q-Rs. 171, T-Rs. 1,336.

6. Kancha (1), Coming Home (2), Briar Ridge (3), Hot Seat (4).

Withdrawn: Paladino.

W-Rs.-35, SHP-Rs. 36, P-Rs.15, 13, 11, THP-Rs. 56, SHW-Rs. 21 & 14, F-Rs. 126, Q-Rs. 73, T-Rs. 260.

7. Star Cruise (1), Good Tidings (2), Charmer (3), N R I Ruby (4).

W-Rs.- 20, SHP-Rs. 36, P-Rs. 14, 14, 31 THP-Rs. 75, SHW-Rs. 15 & 22, F-Rs. 55, Q-Rs. 35, T-Rs. 410.

Jackpot: 30% Rs. 3,155/-(Winning tickets 49).

Jackpot: 70% Rs. 16,396/-(Winning tickets 22).

First Mini Jackpot: Paid Rs. 664/-(Winning tickets 61).

Second Mini Jackpot: Paid Rs. 2,428/-(Winning tickets 73).

First Treble: Paid Rs. 450/-(Winning tickets 91).

Second Treble: Paid Rs. 658/-(Winning tickets 110).