Horse Racing: Lamha clinches Raja Mahoob Karan Memorial Cup

By Telangana Today Published: Published Date - 07:18 PM, Mon - 25 July 22

Representational Image

Hyderabad: Abhay Singh guided the RH Sequeira-trained Lamha to victory in the Raja Mahoob Karan Memorial Cup 1600 metres, the feature event of the races at the Malakpet Racecourse, here on Monday.

RESULTS:

1. Superstellar (1), Bien Pensant (2), The Thriller (3), Code Blue (4).

W-Rs.-39, SHP-Rs. 102, P-Rs.15, 30, 130, THP-Rs. 250, SHW-Rs.18&55, F-Rs. 559, Q-Rs. 353, T-Rs. 13,871.

2. Hard To Toss (1), Malaala (2), Plethora (3), Ok Boss (4).

W-Rs.-13, SHP-Rs. 39, P-Rs.10, 14, 27, THP-Rs. 51, SHW –Rs. 12 & 30, F-Rs. 51, Q-Rs. 33, T-Rs. 313.

3. Princess Daka (1), Grand Duke (2), Advance Guard (3), Ice Berry (4).

W-Rs.-17, SHP-Rs. 44, P-Rs. 10, 15, 32, THP-Rs. 79, SHW-Rs. 10 & 39, F-Rs. 61, Q-Rs. 46, T-Rs. 570.

4. Gregor Clegane (1), Costello (2), Doe A Deer (3), Queen Blossom (4).

W-Rs.-21, SHP-Rs. 32, P-Rs.14, 13, 36, THP-Rs. 71, SHW-Rs.22 & 19, F-Rs. 54, Q-Rs. 30, T-Rs. 340.

5. Lifes Song (1), City Of Bliss (2), Blissful (3), By The Bay (4).

W-Rs.-34, SHP-Rs. 171, P-Rs.13, 51, 124, THP-Rs. 249, SHW-Rs. 24 & 81, F-Rs. 918, Q-Rs. 807, T-Rs. 1,01,741.

6. Lamha (1), City Of Blessing (2), Fire Power (3), Icicle (4).

W-Rs.-121, SHP-Rs. 61, P-Rs.23, 18, 10, THP-Rs. 76, SHW-Rs. 41 & 36, F-Rs. 776, Q-Rs. 382, T-Rs. 1,860.

7. Starwalt (1), Exponent (2), Astronaut (3), Healthandhappiness (4).

W-Rs.-21, SHP-Rs.85, P-Rs.10, 25, 17, THP-Rs. 43, SHW-Rs. 20 & 43, F-Rs. 139, Q-Rs. 87, T-Rs. 486.

Jackpot: 30% Rs. 708/-(Winning tickets 225).

Jackpot: 70% Rs. 4.088/-(Winning tickets 91).

1st Treble: Paid Rs. 67/-(Winning tickets 703).

2nd Treble: Paid Rs. 1,289/-(Winning tickets 47).

1st Mini Jackpot: Paid Rs. 313/-(Winning tickets 179).

2nd Mini Jackpot: Paid Rs. 3,198/-(Winning tickets 23).