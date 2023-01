Karyasheel emerges chess champion

Hyderabad: P Karyasheel bagged the top honours at the Fanqlin Tech System Open Chess Tournament held at the Puchalapalli Leela Sundaraiah Function hall, Pragathi Nagar, Hyderabad on Monday.

Karyasheel and B Mahender tied with five points each from as many rounds for the title. The former clinched the title with the better tie break score.

Sathvik Gulkaram of Creek Planet School and Pranith Kolli of DRS International School emerged overall champions in the Under-9 and Under-15 categories respectively.

Top performers: Open Category: 1 P Karyasheel (5), 2 B Mahender (5), 3 Natura Bethi (4), 4 L Satish Kumar (4), 5 Vangala Prashanth (4), 6 R Rithvik (4), 7 A Vikas (4), 8 A Ravindranath (4), 9 Kalyan Srinivas Vetcha (3.5), 10 A Himanish Srivatsa (3.5); U-15: 1 Pranith Kolli (5), 2 Kumar Sandilya Somanchi (5), 3 Sasi Hasini Chintala (4.5), 4 B Venkata Ajay Mitra (4.5), 5 V Jatin Reddy (4); U-9: 1 Sathvik Gulkaram (5), 2 Itish Kotari (4.5), 3 S Harshith Reddy (4), 4 Kumara Srivatsa S (4), 5 R Saatvik Chakravarthy (4).

Special Prizes:

U-15: Boys: 1 N V Ramsaketh (4), 2 A Taruntej (4), 3 Nagaraja Payyavula (3.5), 4 Prakar Agarwal (3), 5 B V S Raghav (3); Girls: 1 Manoghna Kolli (3), 2 Lekhana Rambha (2), 3 Kandukuru Anvitha Sai (1.5), 4 Lakshmi Akshaya Y (1); U-13: 1 V Jatin Reddy (4), 2 Mannan Shaik (4), 3 Arul Shinde (4), 4 Shanmukh Abhinay (4), 5 B Bruhath Sai (4); Girls: 1 Akshara Sreehitha Devulapalli (4), 2 Hrishita Sheshank (4), 3 Kolcharam Hasini (3.5), 4 Lahari Payyavula (2.5), 5 Vaishnavi P (2.5); U-11: Boys: 1 S Kumara Sandilya (5), 2 Bontha Venkata Ajaymitra (4.5), 3 Suhaas Maddi (4), 4 G Pranavaaditya (4), 5 M V Rithvik Reddy (4); Girls: 1 Sasi Hasini Chintala (4.5), 2 Tanvi Kakarla (4), 3 Vaisali Garnepudi (3.5), 4 Nehasanvi Chitla (3), 5 Keerthi Goriparthi (3); U-9: 1 Itish Kothari (4), 2 S Kumara Srivatsa (4), 3 Darsh Gupta (4), 4 S V Dutta Karthikeya (4), 5 Vashwath Sai (4); Girls: 1 Aadhya Vetsa (4), 2 Aaradhana Aanandraj (3.5), 3 A Samvrita (3), 4 Yukta Chowdhary (3), 5 Swara Deepak Phasge (3); U-7: 1 S Harishith Reddy (4), 2 R Saathvik Chakravarthy (4), 3 Arjun Kasam (3), 4 Velvendan (3); Girls: 1 B Humpy (4), 2 Samiksha (2), 3 M Vainavi Reddy (1), 4 Bandaru Serah Genesia (1).