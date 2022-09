Kaushal, Sofiyan shin with ball in HCA A2 division league

Hyderabad: Kaushal Srivastava (6/19) and Md Sofiyan (6/21) wreaked havoc to power their respective sides National CC and Deccan Wanderers to victories over Mega City and Vijayanand CC in the HCA A2 division one-day league-cum-knockout tournament, on Thursday.

Brief Scores:

Noble CC 231/6 in 50 overs (Akshay 104 no) lost to Nizam College 232/7 in 50 overs (M Agastya 85, D Rahul 68no; Sakshit Ram 3/37);

Beema CC 127 in 24.1 overs (Yandam Chay 3/16, Rachit Rangari 3/15) bt Yadav Dairy CC 115 in 25 overs;

New Blues CC 165/9 in 30 overs (S Eshwar 87; R Pranav 3/22) bt Venus Cybertech CC 121 in 26.5 overs; Kishoresons 203 in 46.4 overs (A Om Prakash 95; Zainuddin 3/19) lost to Swastik union 204/4 in 46.4 overs (Kunal Daswani 100 no, Mohd Sharfuddin 54no);

Team Speed 146 in 28 overs (P Sathwik 62; K Phaneendra 4/21) bt WMCC 104 in 33.3 overs (Koushik Reddy 4/25);

Rushiraj CC 229/9 in 45 overs (M Vikrant 80; M Mohan 3/45) bt Manikumar CC 119 in 42.5 overs (G Raj Kumar Naidu 50, A Akhil Ram 4/17, B Mannus 3/21);

Adams XI 215 in 44.5 overs (Pranav Varma 67; Sai Lalith 5/33) bt Ameerpet CC 138 in 37.5 overs (Divesh Bajaj 66, Pranav Varma 4/23, S Sai Akshar 3/41);

International CC 150/7 in 40 overs bt Anu CC 118 in 32.1 overs (P Shivarama 3/1);

Elegant CC 240/7 in 50 overs (C Akash 110no; Dheeraj Reddy 3/35) bt Hyd Panthers CC 124 in 31.3 overs (Naga Chaturya 66, Ankit Singh 4/32, Junaid Akhtar 4/32);

Lords CC 283/7 in 50 overs (Aryan Parikh 79, B Harsh 82; Md Armaan 3/45, Aniketh Kumar 3/51) bt Shanti XI CC 181 in 36.3 overs (Aryan Parikh 3/38);

SN Group CC 146 in 27 overs (Y Arun Kumar 4/26, Mohd Raqeeb 5/19) lost to Telangana CC 147/5 in 35 overs;

Sec’bad Gymkhana CC 132 in 33.4 overs lost to Balaji Colts 136/7 in 31.3 overs (Raghavendra K 5/29);

Superstar CC 285/6 in 48 overs (M Rithwik 115, B Roopak Reddy 95) bt Green Turf 206 in 36.4 overs (Md Abdul Malik 92; J Narender 3/31);

Future Star CC 106 in 37 overs (Md Abdul 4/20) lost to Akshit CC 109/6 in 33.2 overs;

New Star CC 143 in 36 overs (Md Shafiuddin 3/28, Md Faiz 3/42) bt Sayi Satya CC 127 in 31.3 overs (E Praveen 54no; L Varun Kumar 5/30);

Galaxy CC 265/9 in 30 overs (P Vishnu Sai Ram 141; K Sai Koti 3/60; B Roy Charan 6/47) bt Tirumala CC 89/9 in 30 overs (Rohitaksh 3/14, Darsh Mohan Lal 3/15);

PKMCC 122 in 39.1 overs (C Koushik 4/29) lost to Vijay CC 124/7 in 25.3 overs (S Koushik 50; M Hansin Reddy 3/32);

RHB CC 107 in 33.3 overs (D Medha Sai 6/28) bt Young Citizen CC 92 in 30 overs (Syed Arafat 4/9, Shashank 4/25);

Hyd Patriots CC 145 in 43.4 overs (P Avinash 66; K Vishal 4/41) lost to RJCC 149/6 in 26.2 overs (Rajamani Ravi 81no, Ashwin 3/28);

National CC 115 in 38.5 overs bt Mega City 78 in 28.5 overs (Md Sofiyan 6/21);

Vijayanand CC 62 in 23.5 overs (Kaushal Srivastava 6/19) lost to Deccan Wanderers 63/1 in 5.3 overs.

Top Performers

Centurions: P Vishnu Sai Ram 141, M Rithwik 115, Akshay 104no, Kunal Daswani 100 no, C Akash 110no,

Five or more wickets: Kaushal Srivastava 6/19, Md Sofiyan 6/21, D Medha Sai 6/28, B Roy Charan 6/47, Mohd Raqeeb 5/19, Raghavendra K 5/29, Sai Lalith 5/33, L Varun Kumar 5/30