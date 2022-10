Pramaan, Saanvi clinch Table Tennis titles

Hyderabad: G Pramaan from Little Flower School, Uppal and Somnath Ghosh UTT academy’s Sri Saanvi clinched under-11 boys and girls titles respectively at the State Ranking Table Tennis tournament, organised by former players of LB Indoor Stadium, on Saturday.

Results:

U-11 Boys: Final: G Pramaan (LFS Uppal) bt Vilohith J A (GSM) (3-0) (11-5,11-9,11-4);

Semis: G Pramaan (LFS) bt Rutvik (AKTTA) (3-0) (11-2,11-5,11-8); Vilohith J A – GSM bt Sunkara Geetik –SPARS (3-1) (11-7,11-8,10-12,11-4)

Girls: Sri Saanvi (SGUTT) bt S Gayatri K (GSM) (3-0) (11-2,11-9,12-10); Semis: S Gayatri K (GSM) bt Debanshi Chakraborty (SGUTT) (3-1) (11-8,12-10,2-11,11-9); Sri Saanvi (SGUTT) bt BV Mahima Krishna (GTTA) (3-0) (13-11,11-8,11-5).

U-13 Boys: Quarters: V Manohar (GSM) bt Yashvasin (AWA) (3-1) (11-7,9-11,11-7,11-8); P Sree Anish (SPHS) bt Abhijeet Pokalkar (LFHS) (3-0) (11-7,11-8,11-5); Vevaan Bhatia (LFHS) bt G Pramaan (LFS) UPPAL (3-0) (11-5,11-7,11-9); M Dharma Teja (LFHS) bt R Sai Ram Rakshith (SPARS) (3-1) (11-8,11-6,9-11,11-5);

Girls: Semis: Pragyansha Patra (VPG) bt B Sri Vidya (GSM) (3-0) (11-8,11-3,11-5); Satya Aspati (GSM) bt Sri Saanvi (SGUTT) (3-0) (11-7,11-9,12-10);

U-15 Boys: Quarters: Shaurya Raj Saxena (AVSC) bt Srihan (AWA) (3-0) (11-7,11-6,11-6); Arush Reddy (SGUTT) bt Akshay Khajandar (AWA) (3-0) (11-7,11-9,11-9); K Tarun Kedarnath (GSM) bt M Rishabh Singh (SPHS) (3-2) (11-1,4-11,11-5,8-11,11-9); Jatin Dev (SPHS) bt Sai Harsha (SPHS) (3-0) (11-8,11-9,11-7);

Girls: Semis: Pragyansha Patra (VPG) bt B Sri Vidya (GSM) (4-3) (6-11,6-11,9-11,11-6,11-8,11-8,11-4);

U-17 Girls: Quarters: HS Nikhitha (VPG) bt Sushritha Aniyah Anand (4-0) (11-9,11-6,11-9,11-9); K Shrestha Reddy (GSM) bt Kaavya (AWA) (4-1) (11-6,11-9,7-11,13-11,11-4); Pragyansha Patra (VPG) bt Paluri Jalani (VPG) (4-3) (11-9,9-11,11-8,12-10,9-11,8-11,11-9); Satya Aspati (GSM) bt J Gauri (SGUTT) (4-3) (13-11,11-6,13-11,9-11,9-11,6-11,11-6);

U-19 Boys: Quarters: Arush Reddy (SGUTT) bt Shaurya Raj Saxena (AVSC) (4-3)(9-11,8-11,11-7,11-3,7-11,11-7,11-8); M Rishabh Singh (SPHS) bt Jatin Dev – SPHS (4-2) (11-9,6-11,17-15,6-11,12-10,13-11); Trishul Mehra (LBS) bt Akshay Khajandar (AWA) (4-1) (11-7,11-8,8-11,11-9,11-3); Kesavan Kannan (SGUTT) bt Tarun Ydav (VPG) (4-0) (12-10,11-6,11-7,11-9).

Girls: Quarters: Paluri Jalani (VPG) bt Devi Sree Yadav (GSM) (4-0) (11-8,12-10,11-9,11-7); Palak Ghia (GSM) bt N Bhavitha (GSM) (4-3)(11-9,11-6,3-11,11-5,6-11,5-11,12-10); Satya Aspati – GSM bt K Shrestha Reddy (GSM) (4-0) (11-6,11-4,11-5,11-3).