Satya clinches U-13 girls title at 21st AWASA State Ranking Tennis Championship

By Telangana Today Published: Updated On - 08:42 PM, Fri - 29 July 22

A Satya of GSM in action during the U-13 girls final against Pragyansha Patra of VPG.

Hyderabad: GSM’s A Satya defeated Pragyansha Patra from VPG 4-1 to clinch girls under-13 singles title at the 21st AWASA Late Sri Ananth Narayan Reddy and Smt Rameshwaramma Memorial State Ranking Table Tennis Championship held in Hyderabad on Friday.

Meanwhile, G Praman and Sri Saanvi bagged top honours in the U-11 boys and girls categories respectively.

Results:

U-11: Boys: Final: G Praman (LFHS) bt Vilohith JA (GSM) 3-1 (11-9,7-11,11-7,11-6); Semifinals: Vilohith JA (GSM) bt Advait D Sadhvani (GTTA) 3-0 (11-5,12-10,11-7), G Praman (LFHS) bt Sunkara Geetik (SPARS) 3-0 (11-3,11-3,11-1);

Girls: Final: Sri Saanvi (SGUTTA) bt Debanshi Chakraborty (SGUTTA) 3-1 (11-7,8-11,11-7,11-5); Semifinals: Debanshi Chakraborty (SGUTTA) bt S Gayathri (GSM) 3-2 (8-11,11-5,12-10,5-11,11-6), Sri Saanvi (SGUTTA) bt BV Mahima Krishna (GTTA) (11-5,11-6,11-8);

U-13: Boys: Final: V Manohar (GSM) bt Sree Anish (SPHS) 4-1 (11-3,11-8,9-11,11-4,11-8); Semifinals: Sree Anish (SPHS) bt Vevaan Bhatia (LFHS) 3-0 (12-10,11-4,11-4), V Manohar (GSM) bt Dharma Teja Sai (LFHS) 3-1 (11-6,11-8,5-11,12-10);

Girls: Final: A Satya (GSM) bt Pragyansha Patra (VPG) 4-1 (10-12,11-8,11-8,13-11,11-4); Semifinals: A Satya (GSM) bt Sri Saanvi (SGUTTA) 3-1 (11-8,6-11,12-10,11-6), Pragyansha Patra (VPG) bt B Sri Vidya (GSM) 3-0 (11-4,11-2,11-7);

Quarterfinals: Sri Saanvi (SGUTTA) bt Sushritha Aniyah Anand (LFHS) 3-2 (7-11,4-11,11-8,11-4,11-8), B Sri Vidya (GSM) bt Sanskriti Reddy (GSM) 3-0 (11-6,11-6,11-4), A Satya (GSM) bt CH Vyshanvi (AWA) 3-0 (11-4,11-9,11-3), Pragyansha Patra (VPG) bt Debanshi Chakraborty (SGUTTA) 3-0 (11-6,11-9,11-6);

U-15: Boys: Quarterfinals : Shaurya Raj Saxena (AVSC) bt M Rishabh Singh – (SPHS) 3-1 (9-11,11-4,11-6,11-5), Akshay (AWA) bt K Tarun Kedarnath (GSM) 3-1 (6-11,12-10,12-10,11-7), Arush Reddy (SGUTTA) bt Kanak (AWA) 3-1 (11-3,11-3,8-11,11-8), Jatin Dev – (SPHS) bt Syed Zaffer Hussain (LBS) 3-0 (11-8,11-6,21-19);

Girls: Quarterfinals: A Satya (GSM) bt Shritha Nimma (AWA) 3-0 (11-5,11-8,11-3), K Shrestha Reddy (GSM) bt Sushrita Aniyah Anand (LFHS) 3-0 (11-9,11-7,11-9), Paluri Jalani (VPG) bt B Sri Vidya (GSM) 3-0 (11-4,11-5,11-4), Pragyansha Patra (VPG) bt M Sanskriti Reddy 3-0 (11-1,11-6,11-2);

U-17: Boys: Quarterfinals: Jatin Dev (SPHS) bt G Vivek Sai (HVS) 4-0 (11-5,11-9,11-5,12-10), Arush Reddy (SGUTTA) bt Sai Harsha (SPHS) 4-1 (11-8,9-11,11-6,11-8,11-8), Akshay (AWA) bt M Kartik Teja (AVSC) 4-2 (11-8,12-10,11-7,11-13,8-11,11-8), K Ishanth (AWA) bt Shaurya Raj Saxena AVSC 4-2 (9-11,9-11,11-9,11-9,12-10,11-9);

Girls: Quarterfinals: HS Nikhitha (VPG) bt Sidhi Bang (HVS) 4-0 (11-5,11-3,11-2,11-5), K Shrestha Reddy (GSM) bt Sushrita Aniyah Anand (LFHS) 4-1 (11-5,14-12,5-11,11-7,11-9), Kavya (AWA) bt P Jalani (VPG) (8-11,12-10,11-4,8-11,11-9,11-5);

U-19: Boys: Pre-Quarterfinals: K Tarun Kedarnath (GSM) bt Kamran (HVS) 4-1 (11-3,11-7,11-5,4-11,11-2), Shaurya Raj Saxena (AVSC) bt Anoop Amara (SGUTTA) 4-2 (12-14,11-4,8-11,12-10,11-,13-11), Ainesh (AWA) bt Adnaan (TTTA) 4-0 (11-4,11-,11-1,11-7), Jatin Dev (SPHS) bt Chinmay 4-0 (11-9,12-10,11-9,11-6), Kesavan Kannan (SGUTTA) bt B Saket Suman (GSM) 4-0 (11-4,11-4,12-10,11-4), Trishul Mehra (LBS) bt G Vevik Sai (HVS) 4-0 (12-10,11-7,11-5,11-8), Y Raju (AWA) bt Sai Kiran (AWA) 4-3 (5-11,13-11,6-11,11-7,11-2,5-11,11-4), K Ishanth (AWA) bt Kushal Kadikala (SGUTTA) 4-0 (11-6,11-9,11-8,12-10);

Girls: Quarterfinals: K Ikshitha (AWA) bt HS Nandini (VPG) 4-1 (11-7,11-,9-11,11-9,13-11), N Bhavitha (GSM) bt Ananya Donekal (SGUTTA) 4-0 (11-9,11-4,11-7,14-12), A Satya (GSM) bt HS Nikhitha 4-2 (10-12,11-9,11-8,11-3,9-11,11-3).