Uday enters second round of AITA Super Series Tennis Trophy

By Telangana Today Published: Published Date - 06:44 PM, Sat - 23 April 22

Hyderabad: Uday Yashsvi Athunuru crushed Shaik Arhaan 9-0 in the first round of the Siddamsetty Krishna Rao Memorial AITA Super Series Boys and Girls U-12 Tennis Tournament at the Ash Tennis Academy, Shamirpet, Hyderabad on Saturday.

Meanwhile, Tanush Reddy Samala thrashed Aarush Chekkali 9-1 to enter into the second round.

Results: First Round: Boys: Uday Yashsvi Athunuru (7) (TS) bt Shaik Arhaan(TS) 9-0, Tanush Reddy Samala(10) (TS) bt Aarush Chekkali (TS) 9-1, Vincent Koritepati (1) (AP) bt Rana Vishwak Kethi Reddy (TS) 9-0, S Stefan (TN) bt Snehidh Doppala (11) (TS) 9-7, Keerthan Vishwas (2)(KAR) bt Siddharth Somal (TS) 9-5, Shaik Maveed (16) (TS) bt Michael Christian Bandi (AP) 9-2, Y Jatin Reddy (3)(TS) bt D Shriyan Goud (TS) 9-5, Prashanth Baitipuli (AP) bt Aalok Goli (14) (AP) 9-4, Lemuel Alladi (4) (TS) bt Hasith Sunkari (TS) 9-4, Abhiram Burredy (TS) bt C Chaitanya(15) (TS) 9-8 (7-6), V N S Deepak Gade (5) (AP) bt Shishanth Shivaraj (TN) 9-3, Aarav Sripathi (TS) bt Jadon Sujay Nagabthu (TS) 9-8 (7-4), Desam Shankar (6) (AP) bt Vihaan Banala (TS) (9-0), M Ganesh (KAR) bt Virat Kotha (12) (TS) 9-4, Kabir Tolani (TS) bt Krishn Modani (8) (TS) 9-2, Yug Singhvi (MAH) bt Tanav Dendukuri (13) (TS) 9-6; Girls: Emani Moksha Sai (TS) bt Tvisha Ala (TS) 9-2, Jesse Molakala bt Rebakah Charlesh Kanaparthi (TS) 9-8 (7-1), Sai Harshika Edulakanti bt P Akanksha Siddhi (TS) 9-3, Sahasra Komirishetty (TS) bt Pujyaram Oruganti (TS) 9-8 (7-1).

