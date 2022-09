| Vedansh Makes It To Quarters Of Ts Ranking Table Tennis Tournament

Vedansh makes it to quarters of TS Ranking Table Tennis Tournament

By Telangana Today Published: Published Date - 10:16 PM, Fri - 30 September 22

Hyderabad: P Vedansh advanced to the quarterfinals of the U-11 boys category of the State Ranking Table Tennis Tournament held at the LB Stadium, Hyderabad on Friday.

He crushed Aarmaan Hussain Dastani 3-0 in the pre-quarterfinals. Meanwhile in the girls category Debanshi Chakraborty thrashed M Sri Sanavi Reddy to enter quarterfinals.

Results (Pre-quarterfinals):

U-11: Boys: P Vedansh bt Aarmaan Hussain Dastani 3-0, Vivansh Mohan bt Agastya D Sadhvani 3-2, Vilohith J A bt Hariaan Kheskani 3-0, Advait D Sadhvani bt Maulik Jaiswal 3-0, Aarav Bhalla bt Haneesh Amara 3-1, G Praaman bt S Gowtham K 3-0, Rutvik bt Bhavaj Nag Dontham 3-0, Sunkara Geetik bt Abhay Sreenath 3-0, Girls: Debanshi Chakraborty bt M Sri Sanavi Reddy 3-0, S Gayatri K bt Kashvi Bashetty 3-0, Riddhi Toro bt Vishnu Priya 3-1, BV Mahima Krishna bt Adhira Chetan 3-0, Sri Saanvi bt Aadya Sarda 3-0, D Avanthika bt V Aparna 3-2, Aviyah Sanhitha Anand bt P Siri Keerthana Reddy 3-2, Vamshika bt Lakshitha 3-0;

U-13: Girls: M Sanskrithi Redy bt Riddhi Toro 3-2, B Sri Vidya bt V Aparna 3-0, Sri Saanvi bt P Siri Keerthana Reddy 3-0, Pragayansha Patra bt Samriddhi Debbarma 3-0, Sushritha Aniyah Anand bt S Gayathri K 3-1, Debanshi Chakraborty bt Vyshnavi Tatikonda 3-2, G Vyshnavi bt BV Mahima Krishna 3-0, Satya Aswpati bt Saanvi Bashetty 3-0;

U-15: Girls: Sushritha Aniyah Anand bt Samriddhi Debbarma 3-2, G Vyshnavi bt M Sanskriti Reddy 3-2, B Sri Vidya bt Malka Namarata Akshara 3-1, K Shrestha Reddy bt Saanvi Bashetty 3-0, Pragyansha Patra bt Vyshnavi Tatikonda 3-0, Paluri Jalani bt BV Mahima Krishna 3-0, Satya Aspati bt Aihithi Duddala 3-0.