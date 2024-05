Aaradhya upsets top-seed to enter final

In the clash, Aaradhya scored a 6-2, 6-3 victory over Dharma to enter the final.

By Telangana Today Published Date - 31 May 2024, 11:23 PM

In the clash, Aaradhya scored a 6-2, 6-3 victory over Dharma to enter the final.

Hyderabad: Aaradhya Mhasde beat top-seed Dharma Pantaratorn of Thailand in the boys singles semifinal clash of the Telangana State Tennis Association (TSTA) and AIG Hospitals’ Asian U-14 Grade -A Tennis Tournament at Secunderabad Club on Friday.

In the clash, Aaradhya scored a 6-2, 6-3 victory over Dharma to enter the final.

Also Read Vishnu enters final of FNCC All India Men’s 5 LAC Prize Money Tennis Tournament

Results:

Semifinals: U-14: Singles: Boys: Aaradhya Mhasde (IND) bt Dharma Pantaratorn (1) THA 6-2, 6-3; Girls: Shreeniti Chowdhury (4) (IND) bt Ilima Guseynova (1) (TKM) 6-1, 6-3; Jensi Dipakbhai Kanabar (IND) bt Harsha Karthika Oruganti (IND) 6-2, 6-7(3), 6-2; Doubles: Boys: Tavish Pahwa (IND)/Dharma Pantaratorn (THA) bt Vivaan Bidasaria/Yashwin Dahiya (IND) 6-4, 7-6(4); Sankalp Kumar Sahani Kumar/Aahaan Mishra (IND) bt Aarav Dhekial/Viraj Choudhary (IND) 7-6(4), 1-6 [10-8]; Girls: Ilima Guseynova (TKM)/Karthik Padmakumar (1) bt Avipsha Dehury (IND) (4)/Shibani Gupte (IND) 6-3, 6-2; Vasundra Balajee (IND) (2)/Srishiti Kiran (IND) bt Shreeniti Chowdhury (IND)/Riya Gangamma Pudiyokkada (IND) 7-5, 4-6, 10-6.