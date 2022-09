Ashok stuns top seed Aryan at the Asian Junior U-14 Tennis Tournament

Hyderabad: Mannan Ashok Agarwal defeated top seed Vanij Aryan Pothunoori 7-6(3), 6-4 in the final qualifying round of the Asian Junior U-14 Grade – A for Boys and Girls Tennis Tournament held at the Secunderabad Club on Sunday.

In the girls category Shravya Soundarya Numburi crushed fifth seed Anjhalle Meka 6-0, 6-0 to enter the main draw.

Results:

Final qualifying round: Mannan Ashok Agarwal bt Vanij Aryan Pothunoori (1) 7-6 (3), 6-4, Diganth M (7) bt Pranava Karthik Sreedhara 6-0, 6-2, Om Patel (2) bt Parjanya Adury 5-7, 7-5, 10-7, Ranvir Singh bt Vivaan Bidasaria 6-2, 7-6 (5), Hruthik Katakam bt Varad Pol 6-1, 6-1, Anurag Shourya Kallambella bt Daksh Deepak Patil (4) IND 6-2, 6-2, Amogh Damle (USA) bt Nishit Arimilli 6-1, 3-6, 10-6, Eshan Khadeer bt Sarthak Ashok Gaikwad (6) 3-6, 6-2, 10-5; Girls: Shravya Soundarya Numburi bt Anjhalle Meka (5) 6-0, 6-0, Avyaktha Rayavarapu (6) USA bt Kavya Pandey 6-3, 6-3, Shrawasti Kundilya (1) bt Yashitha Ereti 6-3, 6-3, Diya Chaudary (2) bt Ananya Ankem 6-2, 6-1, Diya Ramesh bt Deeksha Sathish Kumar 6-0, 6-0, Sree Lekha Chiruvolu (4) bt Shanvitha Reddy Nukala 3-6, 6-2, 10-6, Snigdha Kanta (8) bt Mahaniya Subramanian 6-1, 6-0, Anvi Punaganti bt Aahida Singh (7) 7-5, 6-0.