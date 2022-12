Bala Krishna crushes Arif in opener at National Tennis Championship

By Telangana Today Published Date - 06:49 PM, Mon - 5 December 22

Hyderabad: G Bala Krishna thrashed Md Arif 6-0, 6-0 in the 35 years category singles first round match at the 26th G V K Nationals Tennis Championship held in Hyderabad on Monday. In another match, Ashok Reddy defeated Sai Prasad 6-1, 6-0 to advance into the second round.

Results: Singles: 35 years: Varadhi Das bt Kabeer N 6-4, 6-4; G Bala Krishna bt Md Arif 6-0, 6-0; Ashok Reddy bt Sai Prasad 6-1, 6-0; 45 years: Shafifulla bt Brajen Kumar 6-4, 6-0; Mahesh Bhogadi bt K Shankaranna 6-3, 6-1; Waheed bt Saleem 6-2, 6-3; K V N Murthy bt J Srimanarayana 6-1, 6-0; Vamsi Mohan bt A S Rao 6-2, 6-1; Reddy Nagaraju bt P N Raju 6-0, 4-6, 10-7; Babu Raja bt Dr S Sridhar 6-3, 6-2; G Ramesh bt Bhaskar Naidu 6-0, 6-1; Lagadapati Sridhar bt Venkat Ramana Reddy 6-2, 6-3; M S Kiran bt Samson Yohan 6-0, 6-0; G V Ramana bt B G Nagesh 2-6, 6-2, 10-5; Bose Kiran bt Vinay Kumar 6-2, 6-2; Venkateswarlu bt Radha Krishnan 6-0, 6-3; M Armugham bt Ravinder Reddy 6-1, 6-0; 55 years: Srinivas Reddy bt Keshava Prasad 7-5, 6-2; M V Swamy bt Muni Krishna Reddy 6-4, 6-4; Paul Manoher bt Sree Ram Nagendra 6-3, 6-0; R S Rawat bt S S Rath 6-2, 6-3; Prabhanjan Reddy bt Pal Chandra 6-3, 6-4; Dr N Narsimha Reddy bt Dr A V Subbaiah 6-3, 6-1; Basappa bt M Lohit Kumar 6-1, 6-0; Venkateswarlu bt Gopal Bala Subramaniam 6-2, 6-1; Bipin Balakrishna bt Viswanath Ramu 6-1, 6-0; K P Rao bt Raja Sekhar 6-0, 6-0; Ravi Shanker bt S Meghanathan 6-3, 6-3; D Sudhakar Reddy bt Manmadha Rao 6-3, 6-2; Chinni Sudhakar bt Kaq Fazil 6-2, 6-0; Joji Reddy bt Surya Prakash 6-2, 6-1; R N Ramesh bt Ramesh Samala 6-0, 6-2; 70 years: Dr Ram Mohan Rao V bt Y V Rama Krishna 6-2, 6-2; N C A Ashok Reddy bt Sada Siva Reddy 6-0, 6-2; B G Reddy bt P K Baba 6-3, 6-0; K Radha Krishna Murthy bt P K Patnaik 6-3, 6-4; N Sudhakar Reddy bt Sundar Vadivelu 6-2, 6-1; D S N Raju bt V A S Naidu 6-4, 7-5; M Sai Rambabu bt Krishna Mohan 6-0, 6-1; B A Prasad bt K S R Mohan Rao 6-1, 6-4.

