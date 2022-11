Horse Racing: Ballerina wins Brave Dancer Plate event

Akshay Kumar guided the KSV Prasad Raju-trained Ballerina to victory in the Brave Dancer Plate 1200 metres

Published Date - 06:17 PM, Fri - 25 November 22

Hyderabad: Akshay Kumar guided the KSV Prasad Raju-trained Ballerina to victory in the Brave Dancer Plate 1200 metres, the feature event of the races at the Malakpet Racecourse, here on Friday.

RESULTS:

1. Star Racer (1), Flamingo Fame (2), Blazing Jupiter (3), Char Ek Char (4).

W-Rs.- 205, SHP-Rs. 35, P-Rs.21, 10, 18, THP-Rs. 39, SHW-Rs.70 & 19, F-Rs. 496, Q-Rs. 137, T-Rs. 2,836.

2. Hoping Cloud (1), Hugh Capet (2), Mr.Perfect (3), Vision Of Rose (4).

W-Rs.- 31, SHP-Rs. 31, P-Rs. 16, 11, 16, THP-Rs. 49, SHW –Rs. 16 & 24, F-Rs. 80, Q-Rs. 25, T-Rs. 287.

3. The Image (1), Stag’s Leap (2), Ambitious (3), Drd (4).

W-Rs.- 13, SHP-Rs. 80, P-Rs. 11, 18, 18, THP-Rs. 52, SHW-Rs. 11 & 32, F=Rs. 94, Q-Rs. 81, T-Rs. 607.

4. True Marshal (1), Candy Girl (2), Protocol (3), Unmatched (4).

W-Rs.- 12, SHP-Rs. 26 , P-Rs. 11, 10, 42, THP-Rs. 72, SHW-Rs. 13 & 16, F-Rs. 24, Q-Rs. 26, T-Rs.164.

5. Ballerina (1), Amyra (2), Soloist (3), Red Snaper (4).

W-Rs.- 30, SHP-Rs. 75, P-Rs. 17, 22, 13, THP-Rs. 83, SHW-Rs. 17 & 52, F-Rs. 361, Q-Rs. 168, T-Rs. 949.

6. Able Love (1), Briar Ridge (2), Carlisle (3), Top Diamond (4).

W-Rs.- 113, SHP-Rs. 29, P-Rs. 22, 12, 18, THP-Rs. 42, SHW-Rs. 39 & 16, F-Rs. 734, Q-Rs. 259, T-Rs. 1,945.

7. Baisa (1), Top In Class (2), Garnet (3), Precious Gift (4).

W-Rs.- 16, SHP-Rs. 36, P-Rs.10, 12, 16, THP-Rs. 46, SHW-Rs. 14 & 16, F-Rs. 61, Q-Rs. 38, T-Rs. 234.

Jackpot: 70% Rs. 1,323/-(Winning tickets 166).

Jackpot: 30% Rs. 218/-(Winning tickets 430).

1st Mini Jackpot: Paid Rs. 1,890/-(Winning tickets 13).

2nd Mini Jackpot: Paid Rs. 1,300/-(Winning tickets 23).

First Treble: Paid Rs. 112/-(Winning tickets 231).

Second Treble: Paid Rs. 1,220/-(Winning tickets 24).