Horse Racing: Briar Ridge wins Mica Empress Plate

Published Date - 06:29 PM, Mon - 5 December 22

Hyderabad: Suraj Narredu guided the KSV Prasad Raju-trained Briar Ridge to victory in the upper division of the Mica Empress Plate 1200 metres, the feature event of the races at the Malakpet Racecourse, here on Monday.

RESULTS:

1. Glimmer Of Hope (1), Fatuma (2), Inside Story (3), Sweet Melody (4).

W-Rs.- 34, SHP-Rs. 28, P-Rs. 14, 11, 17, THP-Rs. 49, SHW-Rs.30 & 10, F-Rs. 62, Q-Rs. 25, T-Rs. 251.

2. Picture Me (1), NRI Fantasy (2), Wind Sprite (3), Flaming Falcon (4).

W-Rs.- 28, SHP-Rs. 45, P-Rs. 11, 19, 16, THP-Rs. 50, SHW –Rs. 17 & 14, F-Rs. 134, Q-Rs. 69, T-Rs. 601.

3. Path Of Peace (1), Ivanhoe (2), Role Model (3), Black Opal (4).

W-Rs.- 19, SHP-Rs. 43, P-Rs. 13, 14, 16, THP-Rs. 40, SHW-Rs. 15 & 25, F-Rs. 87, Q-Rs. 52, T-Rs. 277.

4. Lights On (1), Saint Emilion (2), Space Time (3), My Way Or Highway (4).

W-Rs.- 50, SHP-Rs. 35 , P-Rs. 17, 13, 114, THP-Rs. 230, SHW-Rs. 15 & 18, F-Rs. 193, Q-Rs. 68, T-Rs. 10,288.

5. Briar Ridge (1), Unsung Hero (2), Lifes Song (3), Miss Little Angel (4).

W-Rs.- 21, SHP-Rs. 63, P-Rs. 11, 27, 12, THP-Rs. 63, SHW-Rs. 18 & 78, F-Rs. 186, Q-Rs. 278, T-Rs. 620.

6. Stay Smart (1), Avancia (2), Milton Keynes (3), Stoic Hero (4).

W-Rs.- 117, SHP-Rs. 35, P-Rs. 18, 12, 52, THP-Rs. 128, SHW-Rs. 59 & 14, F-Rs. 319, Q-Rs. 78, T-Rs. 3,705.

7. Maximum Glamour (1), General Atlantic (2), City Of Bliss (3), Bugsy (4).

W-Rs.- 24, SHP-Rs. 43, P-Rs.13, 12, 19, THP-Rs. 49, SHW-Rs. 17 & 17, F-Rs. 78, Q-Rs. 48, T-Rs. 281.

8. Despang (1), Char Ek Char (2), Salisbury (3), Unmatched (4).

W-Rs.- 59, SHP-Rs. 45 , P-Rs. 19, 12, 28, THP-Rs. 63, SHW-Rs. 29 & 18, F-Rs. 170, Q-Rs. 83, T-Rs. 1,345.

9. Deccan Ranger (1), Sound Echo (2), Voice Of A Dream (3), It’s My Life (4).

Withdrawn:Sport On Fire & Choice Of Diamond.

W-Rs.- 150, SHP-Rs. 49, P-Rs. 26, 16, 12, THP-Rs. 59, SHW-Rs. 65 & 26, F-Rs. 893, Q-Rs. 410, T-Rs. 2,307.

1st Jackpot: 70% Rs. 18,995/-(Winning tickets 5).

Jackpot: 30% Rs. 1,769/-(Winning tickets 2).

2nd Jackpot: 70% Rs. 1,36,704/-(Winning tickets 5).

Jackpot: 30% Rs. 3,083/-(Winning tickets 55).

1st Mini Jackpot: Paid Rs. 4,676/-(Winning tickets 10).

2nd Mini Jackpot: Paid Rs. 69,883/-(c/o).

First Treble: Paid Rs. 940/-(Winning tickets 25).

Second Treble: Paid Rs. 1,613/-(Winning tickets 25).

Third Treble: Paid Rs. 2,905/-(Winning tickets 34).