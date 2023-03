Horse Racing: City Of Blessing wins feature event

NR Santosh Raj guided the Neelesh Rawal-trained City Of Blessing to victory in the upper division

By Telangana Today Published Date - 06:21 PM, Thu - 2 March 23

Representational Image

Hyderabad: NR Santosh Raj guided the Neelesh Rawal-trained City Of Blessing to victory in the upper division of the Poet’s Dream Plate 1400 metres, the feature event of the extra day races of the Hyderabad Winter Meeting held here on Thursday.

RESULTS:

1. Top Diamond (1), Power Ranger (2), Keep Faith (3), Protocol (4).

W-Rs.- 41, SHP-Rs. 39, P-Rs. 13, 14, 43, THP-Rs. 77, SHW-Rs. 15 & 20, F-Rs. 143, Q-Rs. 51, T-Rs. 893.

2. Ice Blue (1), Toffee (2), Santa Barbara (3), Decoy (4).

W-Rs.- 36, SHP-Rs. 30, P-Rs. 16, 15, 17, THP-Rs. 63, SHW –Rs. 17 & 17, F-Rs. 104, Q-Rs. 55, T-Rs. 433.

3. Spectacular Cruise (1), Royal Pal (2), Amalfitana (3), Aerial Combat (4).

W-Rs.- 159, SHP-Rs. 88, P-Rs. 35, 32, 22, THP-Rs. 75, SHW-Rs. 64 & 82, F-Rs. 1,629, Q-Rs. 496, T-Rs. 8,800.

4. The Hambone (1), Saint Emilion (2), Pancho (3), Creative Art (4).

W-Rs.- 16, SHP-Rs. 30 , P-Rs. 10, 12, 13, THP-Rs. 32, SHW-Rs. 12 & 20, F-Rs. 28, Q-Rs. 26, T-Rs. 96.

5. City Of Blessings (1), Miss Marvellous & D Yes Boss (Dead Heat) (2), N R I Sport (4).

W-Rs.-88, SHP-Rs. 38 & 40, P-Rs. 23, 21, 22, THP-Rs. Refunded, SHW-Rs. 52, 10 & 21, F-Rs. 317 & 340, Q-Rs. 157 & 196, T-Rs. 2,309 & 3,849.

6. Delhi Heights (1), Exclusive Luck (2), Inderdhanush (3), Shubhrak (4).

W-Rs.- 49, SHP-Rs. 63, P-Rs. 14, 18, 17, THP-Rs. 43, SHW-Rs. 23 & 41, F-Rs. 442, Q-Rs. 231. T-Rs. 2,269.

7. Blast In Class (1), Quality Warrior (2), Sucker Punch (3), Good Tidings (4).

W-Rs.- 44, SHP-Rs. 37, P-Rs. 16, 14, 21, THP-Rs. 62, SHW-Rs. 23 & 20, F-Rs. 121, Q-Rs. 58, T-Rs. 718.

With Drawn: Advance Guard.

8. N R I Sun (1), Angelita (2), Morior Invictus (3), Pinatubo (4).

W-Rs.- 145, SHP-Rs. 200, P-Rs. 56, 52, 27 THP-Rs. 66, SHW-Rs. 78 & 118, F-Rs. 2,299, Q-Rs. 2,046. T-Rs. 28,280.

9. Life Is Good (1), Jack Daniel & It’s My Life (Dead Heat) (2), Janasu (4).

W-Rs.- 24, SHP-Rs. 17 & 20, P-Rs. 15, 14, 16 THP-Rs. Refunded, SHW-Rs. 21, 10 & 14, F-Rs. 52 & 27, Q-Rs. 11 & 45.

T-Rs. 93 & 124.

Also Read Horse Racing: Malaala has the edge in the Hyderabad feature

1st Jackpot: 70% Rs. 87,711/-(Winning tickets 1).

1st Jackpot: 30% Rs. 1,044/-(Winning tickets 36).

2nd Jackpot: 70% Rs. 1,27,331/-(Winning tickets 5).

2nd Jackpot: 30% Rs. 13,642/-(Winning tickets 20).

1st Mini Jackpot: Paid Rs. 10,021/-(Winning tickets 16).

2nd Mini Jackpot: Paid Rs. 8,182/-(Winning tickets 18).

First Treble: Paid Rs. 2,351/-(Winning tickets 10).

Second Treble: Paid Rs. 488/-(Winning tickets 97).

Third Treble: Paid Rs. 3,004/- (Winnimg tickets 30).