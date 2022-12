Horse Racing: Salento wins Golconda 2000 Guineas

Antony Raj S guided the Arjun Mangalorkar-trained Salento to victory in the Golconda 2000 Guineas (Grade II) 1600 metres

By Telangana Today Published Date - 06:01 PM, Sun - 18 December 22

Hyderabad: Antony Raj S guided the Arjun Mangalorkar-trained Salento to victory in the Golconda 2000 Guineas (Grade II) 1600 metres, the feature event of the races at the Malakpet Racecourse, here on Sunday.

RESULTS:

1. I Am Superman (1), My Way Or Highway (2), Survivor (3), Janasu (4).

W-Rs.- 29, SHP-Rs. 27, P-Rs.14, 13, 13, THP-Rs. 40, SHW-Rs.24 & 13, F-Rs. 65, Q-Rs. 33, T-Rs. 247.

2. Siddharth (1), Reigning Beauty (2), Rising Tycoon (3), N R I Skylab (4).

W-Rs.- 218, SHP-Rs. 141, P-Rs. 23, 24, 11, THP-Rs. 50, SHW –Rs. 64 & 104, F-Rs. 2,295, Q-Rs. 1,332, T-Rs. 14,200.

3. Garnet (1), Nucleus (2), Coming Home (3), Divine Connection (4).

W-Rs.- 20, SHP-Rs. 74, P-Rs. 12, 19, 21, THP-Rs. 66, SHW-Rs. 17 & 69, F-Rs. 106, Q-Rs. 90, T-Rs. 1,391.

4. Nightmare (1), Hoping Cloud (2), Just Incredible (3), Despang (4).

W-Rs.- 247, SHP-Rs. 32 , P-Rs. 26, 14, 10, THP-Rs. 45, SHW-Rs. 129 & 14, F-Rs. 864, Q-Rs. 153, T-Rs. 3,507.

5. Acrobat (1), Ivanhoe (2), Role Model (3), Swiss Girl (4).

W-Rs.- 26, SHP-Rs. 42, P-Rs. 15, 21, 17, THP-Rs. 62, SHW-Rs. 18 & 41, F-Rs. 181, Q-Rs. 105, T-Rs. 1,223.

6. Vision Of Rose (1), Cabello (2), Above The Law (3), Different (4).

W-Rs.- 21, SHP-Rs. 82, P-Rs. 13, 18, 14, THP-Rs. 41, SHW-Rs. 11 & 40, F-Rs. 213, Q-Rs. 87, T-Rs. 387.

7. Salento (1), Kancha (2), Dyf (3), Arthur (4).

W-Rs.- 22, SHP-Rs. 71, P-Rs. 12, 24, 14, THP-Rs. 53, SHW-Rs. 10 & 50, F-Rs. 151, Q-Rs. 144, T-Rs. 333.

8. Silk (1), Malibu (2), Bellaque (3), Lights On (4).

W-Rs.- 38, SHP-Rs. 44, P-Rs. 14, 14, 11, THP-Rs. 63, SHW-Rs. 15 & 22, F-Rs. 165, Q-Rs. 87, T-Rs. 306.

Jackpot: 70% Rs. 38,214/-(Winning tickets 6).

Jackpot: 30% Rs. 6,551/-(Winning tickets 15).

1st Mini Jackpot: Paid Rs. 41,997/-(c/o).

2nd Mini Jackpot: Paid Rs. 858/-(Winning tickets 105).

First Treble: Paid Rs. 2,950/-(Winning tickets 15).

Second Treble: Paid Rs. 27,421/-(Winning tickets 1).

Third Treble: Paid Rs. 258/- (Winning tickets 183).