Horse Racing: Soloist wins Kuntala Water Falls Cup

Hyderabad: Abhay Singh guided the RH Sequeira-trained Soloist to victory in the Kuntala Water Falls Cup 1400 metres, the feature event of the concluding day’s races at the Malakpet Racecourse, here on Monday.

RESULTS:

1. Mr Perfect (1), My Master (2), Exclusive Luck (3), Chica Bonita (4).

W-Rs.- 39, SHP-Rs. 41, P-Rs.13, 15, 31, THP-Rs. 57, SHW-Rs. 18 & 17, F-Rs. 148, Q-Rs. 62, T-Rs. 670.

2. Doe A Deer (1), Classy Dame (2), Silk (3), Life Is Good (4).

W-Rs.- 16, SHP-Rs. 46, P-Rs.11, 19, 21, THP-Rs. 64, SHW –Rs. 14 & 28, F-Rs. 58, Q-Rs. 42, T-Rs. 533.

3. Sweet Whisper (1), My Way Or Highway (2), Silver Lining (3), Silk Route (4).

W-Rs.- 29, SHP-Rs. 45, P-Rs. 10, 14, 27, THP-Rs. 57 SHW-Rs. 12 & 19 F=Rs. 172, Q-Rs. 116, T-Rs. 1,323.

4. Star Medal (1), Precious Gift (2), N R I Fantasy (3), Picture Me (4).

W-Rs.- 98, SHP-Rs. 51, P-Rs. 19, 14, 16, THP-Rs. 42, SHW-Rs. 40 & 29, F=Rs. 664, Q-Rs. 238, T-Rs. 2,129.

5. Hashtag (1), Shazam (2), Power Ranger (3), Sorry Darling (4).

W-Rs.- 114, SHP-Rs. 35, P-Rs. 19, 10, 48, THP-Rs. 86, SHW-Rs. 32 & 15, F-Rs. 319, Q-Rs. 64, T-Rs. 1,487.

6. Akido (1), Campania (2), City Of Blessing (3), Four One Four (4).

W-Rs.- 30, SHP-Rs. 81, P-Rs.13, 25, 18, THP-Rs. 68, SHW-Rs. 16 & 37, F-Rs. 209, Q-Rs. 117, T-Rs. 902.

7. Soloist (1), Watch My Stride (2), N R I Sport (3), Red Snaper (4).

W-Rs.- 37, SHP-Rs. 44, P-Rs.14, 13, 25, THP-Rs. 87, SHW-Rs. 22 & 11, F-Rs. 123, Q-Rs. 57, T-Rs. 1,004.

8. Morior Invictus (1), Hoping Cloud (2), Archangels (3), Blazing Jupiter (4).

W-Rs.- 35, SHP-Rs. 44, P-Rs.14, 16, 59, THP-Rs. 170, SHW-Rs. 20 & 28, F-Rs. 109, Q-Rs. 52, T-Rs. 3,157.

Jackpot: 70% Rs. 51,386/-(Winning tickets 13).

Jackpot: 30% Rs. 6,362/-(Winning tickets 45).

1st Mini Jackpot: Paid Rs. 7,055/-(Winning tickets 6).

2nd Mini Jackpot: Paid Rs. 5,798/-(Winning tickets 24).

First Treble: Paid Rs. 240/-(Winning tickets 173).

Second Treble: Paid Rs. 2,348/-(Winning tickets 12).

Third Treble: Paid Rs. 450/-(Winning tickets 252).