Horse Racing: Top Secret races to victory in Hyderabad feature

By Telangana Today Published: Published Date - 11:50 PM, Sat - 22 October 22

Dhanu S Deora guided the Magan Singh Parmar-trained Top Secret to victory in the Smt Teegala Sulochana Reddy Memorial Cup 1600 metres

Hyderabad: Dhanu S Deora guided the Magan Singh Parmar-trained Top Secret to victory in the Smt Teegala Sulochana Reddy Memorial Cup 1600 metres, the feature event of the races at the Malakpet Racecourse, here on Saturday.

RESULTS:

1. Hugh Capet (1), Candy Girl (2), Malibu (3), Vision Of Rose (4).

W-Rs.- 30, SHP-Rs. 53, P-Rs.14, 16, 20, THP-Rs. 65, SHW-Rs.18 & 33, F-Rs. 144, Q-Rs. 71, T-Rs. 766.

2. Ballerina (1), Exotic Dancer (2), Blissful (3), By The Bay (4).

Withdrawn: The Sensation.

W-Rs.- 16, SHP-Rs. 77, P-Rs.11, 27, 15, THP-Rs. 34, SHW –Rs. 11 & 57, F-Rs. 128, Q-Rs. 96, T-Rs. 383.

3. N R I Sun (1), Sun Dancer (2), Makhtoob (3), Lamha (4).

W-Rs.- 24, SHP-Rs. 66, P-Rs. 12, 17, 24, THP-Rs. 65, SHW-Rs. 20 & 31, F=Rs. 154, Q-Rs. 77, T-Rs. 1,065.

4. Carlisle (1), N R I Millennium (2), Sweet Dancer (3), Dr Dee Dee (4).

W-Rs.- 92, SHP-Rs. 107, P-Rs. 21, 24, 16, THP-Rs. 55, SHW-Rs. 36 & 34, F=Rs. 1,076, Q-Rs. 589, T-Rs. 3,807.

5. Top Secret (1), Ashwa Raudee (2), Super Angel (3), Kesariya Balam (4).

W-Rs.- 61, SHP-Rs. 87, P-Rs. 10, 31, 19, THP-Rs. 55, SHW-Rs. 26 & 47, F-Rs. 763, Q-Rs. 240, T-Rs. 2,469.

6. Mind Reader (1), Flamingo Fame (2), Star Racer (3), Hashtag (4).

Withdrawn: Rhythm Selection.

W-Rs.- 47, SHP-Rs. 27, P-Rs.14, 12, 34, THP-Rs. 109, SHW-Rs. 35 & 10, F-Rs. 107, Q-Rs. 41, T-Rs. 1,165.

Jackpot: 70% Rs. 5,228/-(Winning tickets 49).

Jackpot: 30% Rs. 348/-(Winning tickets 315).

Mini Jackpot: Paid Rs. 4,880/-(Winning tickets 7).

First Treble: Paid Rs. 100/-(Winning tickets 463).

Second Treble: Paid Rs. 1,924/-(Winning tickets 21).