Hyderabad’s Sai Karthik makes winning start

Kartik dominated the match with a score of 6-2, 6-4, showcasing his skill and determination on the court.

By Telangana Today Published Date - 6 April 2024, 09:52 PM

Kartik dominated the match with a score of 6-2, 6-4, showcasing his skill and determination on the court.

Hyderabad: Hyderabad tennis player Ganta Sai Kartik recorded a 6-2,6-4 win over SD Akhilesh of Tamil Nadu in the qualifying singles first round clash of the FNCC All India Men’s 5 Lac Tennis Tournament at Film Nagar Cultural Centre, Hyderabad on Saturday.

Results: Khate Vilasier (NL)(1) bt Krishna Teja Raja (TN) 6-1,6-4; Muppana Siva Shankar (TS) bt Amaan Abdul (TS) w/o; V Dhiraj Reddy (TS) bt Pranav Nikhil Gadgil (MH) 6-2, 6-0; Bikramjeet Singh Chawla (DL)(12) bt Aditya Vardhan Duddupudi 6-2,6-4, Prajwal Prasanna Tiwari (MH) bt Ponkshe Padmanabha (MH) 6-0,6-0; Aditya Balsekar (MH) (4) bt Tushar Madan(DL) 6-2,6-4; Teertha Shasank(TS) bt Rakshit Dhankar (CHD) 6-0,6-1; Naishik Reddy (TS) bt Raghu Nandan (TS) 7-5,6-1; Tanik Gupta (MP) bt Aum Parikh (GJ) 6-1, 7-6, 11-9; Dev Javia (GJ) (5) bt Chandan Shivraj (KA) 6-4, 6-1; Patlolla Rajeswar Reddy (TS) bt Venkat Rishi Batlanki (TS) 6-3,3-6,10-7; Akhil Kumar Reddy (TS)(15) bt Bireddy Reddy (KA) w/o; Ananth Mani Muni (AP) bt Suresh Konda(TS) 6-0,6-0; Ganta Sai Karthik (TS)(2) bt SD Akhilesh (TN) 6-2,6-4; Hitesh Chauhan (DL) bt Yashwanth Gundlapally (AP) 6-3, 6-3; Lohitaksha Badrinath (TN) bt Arjun U (KL) 6-4,6-3; Jay Prakash Pawar(MH) bt Sarthak Gulati(PB) 6-4,6-4; Bushan Haobam (MN) bt Lokesh Rahul (TS) 6-3,6-2; Moksh Puri (DL)(7) bt Ajan Kannan(TN) 6-1,6-3; Jaychandra Banothu(TS) bt Sawant Prasant(MH) 6-0,7-6,7-4; Yagnesh Pampari(TS) bt Saksham Chavan (MH) 6-1,6-1; Nishith Rahane (MH) bt Eswar Bodas (TS) 6-0,6-0.

Also Read Air India records lowest punctuality at RGIA in February