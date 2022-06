Nishanth goes past Nikhil in Yonex-Sunrise U-13 Badminton Tournament

22 June 22

Hyderabad: Nishanth Bhukya of Telangana defeated Nikhil Jaikumar of Tamil Nadu 21-10, 21-10 in the round of 32 at the Yonex-Sunrise All India Sub-Junior U-13 Ranking Badminton Tournament held at the Chetan Anand Badminton Academy, Ameenpur, Hyderabad on Wednesday.

Meanwhile in the girls category, Avni Reddy Hanumaiah Gari downed Srideetya Seran Gurazada 21-11, 21-14.

Results (Round-32): U-13: Boys: Nishanth Bhukya (TS) bt Nikhil Jaikumar (TN) 21-10, 21-10, Edward Adrien (KTK) bt Mehul Manav Arulmurugan (KTK) 23-21, 23-21, Akhil Reddy Boba (AP) bt Mohit Dharsan Mahesh Kumar (TN) 21-11, 19-21, 21-17, Shaurya Singh Rana (UTR) bt Sapam Shyamchandra Singh (MNP) 21-9, 21-10, Girivasan Saravana Kumar (TS) bt Dylan P Thokchom (KTK) 21-15, 22-24, 21-11, Bornil Akash Changmai (ASM) bt Jayden Noronha (MAH) 21-4, 21-8, Medhansh Sharma (MP) bt Venkatesh Yagnadath Dhonti (AP) 21-12, 14-21, 21-16, Yash Gaurav Sinha (MAH) bt Thrishan Kumar M (KTK) 23-21, 21-10, Swayamdyuti Ghosh (WB) bt Rudra Chauhan (GUJ) 21-19, 17-21, 18-9 (Retd), Riyan Malhan (DLI) bt Akhilesh Goud Somagani (TS) 22-20, 21-10, Swarnim Rana (UTR) bt Eswar Sai Katam (KTK) 21-13, 12-21, 21-10, Zionzuriel Rodricks (GUJ) bt Aarav Pratap Singh (HAR) 21-14, 21-11, Vedansh Negi (UTR) bt Pushkar Sai (KTK) 16-21, 21-19, 21-13, Yogeshwaran S (TN) bt Vajra Chowdary Aluru (TS) 21-12, 21-13, Neeraj Nair PS (TN) bt Jasraj Singh Saluja (MP) 21-14, 21-16, Rudransh Joshi (UTR) bt Shantvik Rao (HAR) 21-17, 19-21, 21-10; Girls: Avni Reddy Hanumaiah Gari (TS) bt Srideetya Seran Gurazada (TS) 21-11, 21-14, Thanmai Damam (AP) bt Mokshita Bhardwaj (RAJ) 21-16, 16-21, 21-14, Rishika Nandi (DLI) bt Fizza Akbani (MAH) 21-10, 21-9, Pranjal Prashant Shinde (MAH) bt Aaraina Sonowal (ASM) 21-12, 21-10, Divyanshi Gautam (UP) bt Lakshmi Supriya Rao Pasula (AP) 16-21, 24-22, 21-11, Hamsini Chadaram (TS) bt Dheeshitha Singha Gopinath Singh (TN) 21-19, 21-14, Somyaa Bhatnagar (RAJ) bt Oorja Patel (MP) 22-24, 24-22, 21-13, Shantipria Hazarika (ASM) bt Renushri Syamalaraoyavarna (AP) 21-18, 17-21, 21-16, Laksha ND (TN) bt Vainavi Thaduri (TS) 21-11, 21-14, Darshita Rajguru (MAH) bt Bala Manvitha Reddy Allam (TS) 21-15, 21-9, Alisha Bhandari (UTR) bt Vijaya Lakshmi Boddu (AP) 18-21, 21-15, 21-14, Lakshita Sati (DLI) bt Mihika Jagdale (MP) 21-17, 21-10, Hithaishree L Rajaiah (KTK) bt Shreya Tripathi (DLI) 21-18, 21-10, Bhavishya Changmai (ASM) bt Anusha Pandey (GUJ) 21-12, 21-7, Tanvi Patri (ORI) bt Aditi Sharma (RAJ) 21-8, 21-7, Selvasamruddhi Selvaprabhu (KTK) bt Shravani Bamankar (MAH) 21-9, 21-11.