P Jalani marches into quarterfinals of Inter-School TT Tournament

By Telangana Today Published Date - 10:00 PM, Sun - 27 August 23

VPGs P Jalani in action in State Ranking and Inter-School Table Tennis Tournament on Sunday

Hyderabad: P Jalani of Victory Play Ground (VPG) marched into quarterfinals of under-15, 17 and 19 categories of the 35th St Paul’s Annual Telangana State Ranking and Inter-School Table Tennis Tournament in Hyderabad on Sunday.

She defeated Chitkula Bavika of GSM 11-2, 11-4, 11-2 in the under-15 tie.

In the other ties, Jalani cruised past GSM’s K Chaitra Reddy with 11-9, 11-7, 11-3 win in under-17 quarters. In the under-19 match, she rallied from a game down to beat SPARS’ B Srividya 8-11, 11-4, 13-11, 11-2.

In the under-11 cadet girls division, Ridhi Toro of LFHSTTC downed Dhruvi Jain 7-11, 11-6, 11-4, 11-9.

Results: Pre-Quarters: Girls: U-17:1. HS Nikita (VPG) bt Saanvi Pyaraka (ITTA) 11-5, 11-6, 11-9; 2. J Gouri (SGUTTA) bt G. Vyshnavi (AWA) 11-3, 11-9, 11-2; 3. P Jalani (VPG) bt K Chaitra Reddy(GSM) 11-9, 11-7, 11-3; K Shresta Reddy (GSM) bt Vyshnavi Tatikonda(HVS) 11-7, 11-6, 11-9; 5. Kaavya (AWA) bt Shaik Shashista Begum(GSM) 11-3, 11-8, 11-5; 6. Satya Aspathi(GSM) bt Sree Sharvani(ITTA) 11-3, 11-3, 11-6; 7. B Srividya (SPARS) bt Samriddhi Debbarma (SGUTTA) 11-3,12-10,11-3; 8. Sushrutha Amiyah Anand (LFHSTTC) bt Priseilla(HVS) 11-7, 8-11, 11-6, 11-8;

U-19: 1. Ananya Donekal(AVSC) bt S Aniyah Anand (LFHSTTC) 11-8,11-7,7-11,11-8; 2. K Shresta Reddy (GSM) bt P Mercy (HVS) 6-11,11-7, 11-6, 7-11, 11-3; 3. Devesree Yadav (SGUTTA) bt HS Nandini(VPG) 11-6, 11-4, 5-11, 3-11, 11-9; 4.Pooja Khajandar (Mahen Tec Univ) bt Satya Aspathi (GSM) 8-11,7-11,11-8,11-8,11-6; 5. HS Nikita(VPG) bt M Kruthika(GSM) 13-11, 11-8, 11-7; 6. P Jalani(VPG) bt B Srividya (SPARS) 8-11, 11-4, 13-11, 11-2; 7. Kaavya(AWA) bt Palak Ghia 13-11, 11-6, 7-11, 11-8; 8. K Chaitra Reddy (GSM) bt J Gouri (SGUTTA) 7-11, 11-8, 8-11, 11-9, 11-9;

U-13: 1. Venkata Mahima Krishna (HVS) bt Chitkula Bhavka(GSM) 11-7, 7-11, 11-3, 11-4; 2. Saanvi Bashetty (HVS) bt VAparna (GSM) 9-11, 9-11, 11-7, 11-3, 11-4; 3. G Vyshnavi (AWA) bt Myra Jain (WTTA) 11-7, 9-11, 11-8, 8-11, 11-5; 4. B Srividya(SPARS) bt Shravi Rathi (WTTA) 11-4, 11-2, 11-2; 5. S Gayatri (GSM) bt Vanshka C (LFHSTTC) 15-13, 11-7, 16-14; 6. Aviyab Sanhita Anand (LFHSTTC) bt P Siri Keerthana Reddy(SPHS) 12-10, 4-11, 8-11, 11-5, 11-9; 7. Riddhi Toro (LFHSTTC) bt Doupati Avanthka (SPARS) 5-11,11-3, 13-11, 11-7; 8. K Sri Saanvi (SGUTTA) bt Aihithi Duddala (GSM) 11-7, 11-7, 12-14, 11-8;

U-15: 1. G Vyshnavi (AWA) bt Samriddhi Debbama (SGUTTA)11-7, 5-11, 11-9, 11-3; 2. K Sri Saanvi (SGUTTA) bt Saanvi Bashetty (HVS) 11-5, 11-6, 4-11, 11-7; 3. B Srividya (SPARS) bt Aihithi Doddala(GSM) 11-5, 11-3, 11-5; 4. Venkata Mahima Krishna (HVS) bt Vyshnavi Tatikonda (HVS)11-2, 11-4, 11-7; 5. Sushrutha Aniyah Anand (LFHSTTC) bt Sree Sharvani (ITTA)11-9, 11-2, 11-5; 6. K Chaitra Reddy (GSM) bt Yati Jain 11-2, 11-5, 11-3; 7. P Jalani (VPG) bt Chitkula Bavika(GSM) 11-2, 11-4, 11-2; 8. Satya Aspathi (GSM) bt P Siri Keerthana Reddy (SPHS) 11-4, 11-2, 11-4;

U-11 Cadet Girls: 1. Riddhi Toro (LFHSTTC) bt Dhruvi Jain 7-11, 11-6, 11-4, 11-9; 2. Vishnu Priya (LFHSTTC) bt Adhira Chetan (HVS) 13-11, 11-3, 11-5; 3. V Aparna (GSM) bt B Harika Aishwrya (AWA) 11-8, 11-5, 11-8; 4.Doupati Avanthika (SPARS) bt B Sneha Reddy (GSM) 11-6, 11-6, 11-8; 5.Vanshika Chilkapurkar (LFHSTTC) bt Sree Phalguni Rao (ITTA) 11-3,11-3,11-7; 6. Myra Jain (WTTA) bt Kaashvi Bashetty 11-3, 11-3, 11-5; 7. Aviyah Sabhita Anand (LFHSTTC) bt Pogaku Mokshika 11-7, 11-6, 11-6; 8. Venkat Mahima Krishna (HVS) bt Aishwarya Arcotajay (SPARS) 11-6,11-5,11-3.