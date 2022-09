Racing: Miss Little Angel wins A Krishnaswamy Memorial Cup

Hyderabad: NR Santosh Raj guided the G Shashikanth-trained Miss Little Angel to victory in the A Krishnaswamy Memorial Cup 1400 metres, the feature event of the races at the Malakpet Racecourse, here on Saturday.

RESULTS:

1. Arabian Queen (1), N R I Blue (2), Lady Danger (3), Gurbaaz (4).

W-Rs.- 12, SHP-Rs. 79, P-Rs.10, 19, 88, THP-Rs. 175, SHW-Rs.14 & 32, F-Rs. 54, Q-Rs. 93, T-Rs. 1,883.

2. Amyra (1), Drd (2), Kingston (3), General Atlantic (4).

W-Rs.- 93, SHP-Rs. 68, P-Rs.22, 22, 15, THP-Rs. 65, SHW –Rs. 45 & 46, F-Rs. 523, Q-Rs. 401, T-Rs. 1,552.

3. Blissful (1), City Of Bliss (2), By The Bay (3), Bellagio (4).

W-Rs.- 78, SHP-Rs. 49, P-Rs. 18, 17, 33, THP-Rs. 67, SHW-Rs. 37 & 28, F=Rs. 336, Q-Rs. 214, T-Rs. 3,273.

4. Advance Guard (1), Yesterday (2), Grand Duke (3), Team Player (4).

W-Rs.- 68, SHP-Rs. 33, P-Rs. 18, 12, 12, THP-Rs. 32, SHW-Rs. 20 & 23, F=Rs. 485, Q-Rs. 179, T-Rs. 2,144.

5. Miss Little Angel (1), The Image (2), Mysterious Angel (3), Malaala (4).

W-Rs.- 158, SHP-Rs. 41, P-Rs. 29, 15, 21, THP-Rs. 61, SHW-Rs. 88 & 13, F-Rs. 531, Q-Rs. 120, T-Rs. 2,186.

6. Romero (1), Path Of Peace (2), Divine Destiny (3), God Is Kind (4).

W-Rs.- 18, SHP-Rs. 232, P-Rs.13, 77, 83, THP-Rs. 259, SHW-Rs. 12 & 157, F-Rs. 565, Q-Rs. 538, T-Rs. 7,438.

Jackpot: 70% Rs. 2,49,916/-(Winning tickets 1).

Jackpot: 30% Rs. 26,776/-(Winning tickets 4).

Mini Jackpot: Paid Rs. 12,274/-(Winning tickets 5).

First Treble: Paid Rs. 745/-(Winning tickets 44).

Second Treble: Paid Rs. 4,327/-(Winning tickets 13).