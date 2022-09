Racing: Staridar wins PVG Raju Memorial Cup

Hyderabad: Neelesh Rawal-trained Staridar was ably guided by Santosh Raj NR to win the P.V.G. Raju Memorial Cup 1400 metres, the feature event of the races at the Malakpet Racecourse, here on Sunday.

RESULTS:

1. Temptations (1), Alabama (2), Swiss Girl (3), China Town (4).

W-Rs.- 26, SHP-Rs. 37, P-Rs.14, 12, 11, THP-Rs. 56, SHW-Rs.17 & 16, F-Rs. 111, Q-Rs. 50, T-Rs. 261.

2. Winning Streak (1), Superstellar (2), Speaking Of Love (3), Dillon (4).

W-Rs.- 120, SHP-Rs. 23, P-Rs.16, 11, 11, THP-Rs. 93, SHW –Rs. 27 & 16, F-Rs. 598, Q-Rs. 157, T-Rs. 761.

3. Staridar (1), Trump Star (2), Watch My Stride (3), Soloist (4).

W-Rs.- 300, SHP-Rs. 41, P-Rs. 34, 14, 11, THP-Rs. 68, SHW-Rs. 68 & 22, F=Rs. 1,706, Q-Rs. 562, T-Rs. 5,086.

4. City Of Bliss (1), Bedford (2), Drd (3), Bandit King (4).

Withdrawn: Black Onyx.

W-Rs.- 21, SHP-Rs. 53, P-Rs. 12, 11, 19, THP-Rs. 44, SHW-Rs. 16 & 16, F=Rs. 79, Q-Rs. 36, T-Rs. 140.

5. Soorya Vahan (1), White Roses (2), Protocol (3), Hugh Capet (4).

W-Rs.- 800, SHP-Rs. 33, P-Rs. 110, 12, 61, THP-Rs. 174, SHW-Rs. 554 & 18, F-Rs. 5,431, Q-Rs. 1,537, T-Rs. 88,171.

6. That’s My Way (1), Horse O’ War (2), Virangna (3), Alpine Girl (4).

W-Rs.- 289, SHP-Rs. 53, P-Rs.37, 17, 36, THP-Rs. 79, SHW-Rs. 133 & 34, F-Rs. 2,864, Q-Rs. 1,051, T-Rs. 69,730 (c/o).

7. Baisa (1), Above The Law (2), Cabello (3), Mind Reader (4).

W-Rs.- 31, SHP-Rs. 58, P-Rs. 14, 20, 17, THP-Rs. 53, SHW-Rs. 15 & 25, F=Rs. 183, Q-Rs. 123, T-Rs. 749.

8. Briar Ridge (1), Top Diamond (2), Ok Boss (3), Royal Pal (4).

W-Rs.- 18, SHP-Rs. 78, P-Rs. 12, 20, 14, THP-Rs. 50, SHW-Rs. 18 & 27, F=Rs. 139, Q-Rs. 133, T-Rs. 425.

Jackpot: 70% Rs. 4,46,081/-(C/o).

Jackpot: 30% Rs. 10,063/-(Winning tickets 22).

First Mini Jackpot: Paid Rs. 37,627/-(C/o).

Second Mini Jackpot: Paid Rs. 50,680/-(C/o).

First Treble: Paid Rs. 9,005/-(Winning tickets 4).

Second Treble: Paid Rs. 31,752/-(C/o).

Third Treble: Paid Rs. 5,124/-(Winning tickets 12).