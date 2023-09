Top seeds Akash, Adarshini record comfortable wins at Sub-Junior National Badminton Championships

In the round of 64 clashes, Akash defeated Medhansh Sharma of Madhya Pradesh 21-12, 21-7. Meanwhile, Adarshini downed Yana Gupta of UP 21-10, 21-7

By Telangana Today Published Date - 08:26 PM, Thu - 14 September 23

Hyderabad: Top seeds Bornil Akash Changmai of Assam and Adarshini Shri NB of Tamil Nadu recorded comfortable wins in boys and girls divisions respectively at the Yonex-Sunrise 35th Sub-Junior under-15 & U-17 National Badminton Championships at the Jwala Gutta Badminton Academy, Moinabad, on Thursday.

Results:

Round of 64: Boys: Bornil Akash Changmai (1) (ASM) bt Medhansh Sharma (MP) 21-12, 21-7; Akhil Arora (PNB) bt Arham Shobhawat, RAJ 21-18, 22-20; Aksh Singh (9) (DLI) bt Amrit Singh (MEG) 21-5, 21-5; Shivansh Kothari (UTR) bt Aarush Pawaskar (GOA) 21-13, 21-19; Mahendra Kalahasthi (5) (AP) bt Fikham Hamdal (KER) 21-14, 21-16; Taranraj Raja (TN) bt Gumsh Licha (ANP) 21-7, 21-18; Malsawmhlua (15) (MIZ) bt Ishant Raj (BHR) 21-5, 21-19; Hardik Divyansh (KTK) bt Arnav Yadav (UP) 21-16, 21-15; Prateek Koundilya (3) (KTK) bt Dev Bargali (UTR) 21-9, 21-11; Somyajeet Sahoo (ORI) bt Shivansh Rana (HP) 21-13, 16-21, 21-12; Jagsher Singh Khangurra (8) (PNB) bt Shashwat Chaudhary (DLI) 21-11, 21-18;

Girls: Adarshini Shri NB (1) (TN) bt Yana Gupta (UP) 21-10, 21-7; Leonie Tayenjam (MNP) bt Isha Bhowmik (TPR) 21-2, 21-5; Sarayu Suryaneni (TS) bt Tanvi Gharpure (12) (MAH) 21-13, 12-21, 21-11; Jashvitha Dangati (AP) bt Nasreen H (PY) 21-13, 21-12; Tanvi Patri (5) (ORI) bt Joel Rana (HAR) 21-7, 21-13; Jesicca Neyi Saring (ANP) bt Garima Verma (HP) 21-11, 14-21, 28-26; Suhina Roy (9) (KTK) bt Priya Darshini R (A&N) 21-5, 21-9; Mokshita Bhardwaj (RAJ) bt Aarabi Vijayakumar (MP) 12-21, 22-20, 21-11; Ayati Dubey (3) (GUJ) bt Srija P (BHR) 21-14, 21-12; Rajarajeshwari Jayavel (TN) bt Aikya Shetty (KTK) 21-17, 18-21, 21-17; Shantipriya Hazarika (13) (ASM) bt Tishya Mukta (CG) 21-9, 21-6; Snowy Goswami (J&K) bt Aksheeta Mohanty (ORI) 21-4, 21-4; Aadhira Rajkumar (7) (TN) bt Vainavi Thaduri (TS) 21-8, 21-16; Lalrinhlui Hmar (MIZ) bt Kumari Payal Shah (SKM) 21-3, 21-3; Divyanshi Gautam (14) (UP) bt Shubhangi Chaudhary (UTR) 21-14, 21-4; Yashwi Patel (MAH) bt Vanshika (CHG) 21-10, 21-10; Aaradhya Buragohain (ASM) bt Rewaraje Verma (CG) 21-12, 21-17; Hithaishree L Rajaiah (KTK) bt Somyaa Bhatnagar (RAJ) 14-21, 21-16, 21-17; Hitha Maria Jose (KER) bt Anshika Birok (ORI) 21-7, 21-9; Krithya Siva Sankar (TN) bt Shruti Chouhan (UP) 8-21, 21-15, 21-19; Anusanjana Murali (TS) bt Prakshi Mehra (UTR) 21-12, 21-3; Advika Verma (HAR) bt Srenakshi Mandal (WB) 21-14, 12-21, 21-18; Siona Gala (GUJ) bt Chanulembi Sapam (MNP) 19-21, 21-12, 21-6; Evanna Tyagi (MAH) bt Anshika Tyagi (JAR) 21-8, 21-8; Mokshitha A (TN) bt Ridhima Saini (CHG) 21-16, 21-15; Jananika R (PY) bt Somya Bharti (BHR) 21-16, 21-13; Rishika Nandi (DLI) bt Lakshya Rajesh (KTK) 21-13, 21-16; Kaivalya Dharmapuri (TS) bt Hema Jebisow (ANP) 21-12, 21-2; Subhrasree Smita Baruwati (ASM) bt Suhani Sharma (J&K) 21-10, 21-12; Shaina Manimuthu (KTK) bt Agrata Deb (TPR) 21-1, 21-2; Dakshayni Patil (MAH) bt Sargam Thakur (HP) 21-12, 21-8; Diksha SR (TN) bt Zoramthari Renthlei (MIZ) 21-9; 21-12.