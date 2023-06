Vevaan faces Yashvasin in final of Gujarati Seva Mandal Table Tennis Tournament

Hyderabad: Vevaan Bhatia secured a narrow 3-2 win over V Suhaan Ratnam to make it to the final of the Under-13 boys singles category at the 3rd Shree Gujarati Seva Mandal Table Tennis Tournament in Hyderabad on Saturday.

In the other semifinal clash, Yashvasin cruised past Pramaan for a 3-0 victory to book a place in the Sunday’s final.

Meanwhile in the girls U-15 pre-quarters, Sri Vidya beat Vyshanvi 3-0 to make it to the last-four stage.



Results:

U-11 Boys: Semifinals: P Vedansh (AKTTA) bt Srihari B 3-2;

U-11 Girls: Semifinals: Riddhi Toro (LFHS TTC) bt Vamshika C(LFHS) 2-3, BV Mahima Krishan (HVS) bt D Avanthika (SPARS) 3-0;

Quarterfinals: Riddhi Toro (LFHS TTC) bt Vishnu Priya (LFHS TTC) 3-1, D Avanthika (SPARS) bt Aviyah Sanhita Anand (LFHS) 3-1, BV Mahima Krishan (HVS) bt Adhira Chetan 3-0, Vamshika Chalkapukar (LFHS) bt V Aparna 3-1;

U-13 Boys: Semifinals: Vevaan Bhatia (LFHA) bt V Suhaan Ratnam (VPG) 3-2, Yashvasin (AWA) bt G Pramaan (LFHA) 3-0;

U-13 Boys: Quarters: Yashvasin (AWA) bt Y Chandrahas Reddy (LFS) 3-1, G Pramaan (LFHA) bt D Tanay Kumar (SPARS) 3-0, Vevaan Bhatia (LFHA) bt A Vilohith (GSM)3-2, V Suhaan Ratnam (VPG) bt M Sherayash Chary (GSM) 3-1;

U-13 Boys: Pre-quarters: Yashvasin (AWA) bt Aryan Vishwas (AWA) 3-0, V Suhaan Ratnam (VPG) bt Vivansh Mohan(HVS) 3-0, Vevaan Bhatia (LFHA)bt Virat Meesala (SGUTTA) 3-0, G Pramaan (LFHA) bt Sri Shivank (GSM)3-0, Y Chandrahas Reddy (LFS) bt Srihari (AKTTA)3-0, D Tanay Kumar (SPARS) bt Raj Kumar 3-0, M Sherayash Chary (GSM) bt Arjun Potdar (HVS)3-1, A Vilohith (GSM)bt Harshith Reddy (game point) 3-1;

U-13 Girls: Semifinals: S Gayathri (GSM) bt B Srividya (GSM) 3-2, BV Mahima Krishan (HVS) bt Sri Saanvi (SGUTTA) 3-2;

U-13 Girls: Quarterfinals: BV Mahima Krishan (HVS) bt G Vyshnavi (AWA) 3-2, B Srividya (GSM) bt Saanvi Bashetty (HVS) 3-0, Sri Saanvi (SGUTTA) bt PS Keerthana Reddy (SPARS) 3-0, S Gayathri (GSM) bt Riddhi Toro (LFHS) 3-0;

U-15 Girls: Pre-quarters: Sri Vidya (GSM) bt G Vyshanvi (AWA)3-0, Satya A (GSM) bt V Mahima Krishna 3-0, Sushrutha Aniuyan Anand bt K Sri Aaanvi (SGUTTA) 3-0, P Jalani bt Vyshanavi T (HVS) 3-0;

U-15 Boys: Pre-quarters: M Devash Singh (LFHS) bt R Sriram Rakshith (SPARS) 3-0, Yashvasin (AWA) bt Vevaam Bhatia (LFHS) 3-2, P Sree Anish (GSM) bt M Dharma Teja (LFHS) 3-1, V Manohar (GSM) bt Virat Meesala (SGUTTA) 3-0, M Karthik Teja (AVS) bt Y Chandrahas Reddy (LFS) 3-0, Syed Jaffar Hussain (LBS) bt G Rithvik (TTTA) 3-0, Akahay Khajandar (AWA) bt Adiraj Singh (LBS) 3-0, Vilohith J (GSM) bt D Tanay Kumar (SPARS) 3-0;

U-17 Boys: Pre-quarterfinals: K Tarun (GSM) bt Syed Jaffar Hussain (LBS) 3-0, Arush Reddy (SGUTTA) bt P Sree Anish (GSM) 3-2, M Dharama Teja (LFHS) bt M Rishab Singh (AWA) 3-1.

U-17 Girls: Quarterfinals: P Jalani (VPG) bt Kaavya (AWA) 3-2, Satya Aspathi (GSM) bt B Srividya (GSM) 3-1, Shresta Reddy (GSM) bt J Gouri (SGUTTA) 3-0, HS Nikitha (VPG) bt Sushrutha Aniyah (LFHS) 3-2.

