Yahana crushes Sanskriti in straight sets at Asia U-14 tennis tournament

By Telangana Today Published Date - 11:40 PM, Sat - 20 May 23

Hyderabad: Yahana Arora crushed Sanskriti Devalla 6-0, 6-0 in the girls under-14 qualifying first round match at the Asia Under-14 Grade A tennis tournament, at the Secunderabad Club, conducted by Telangana State Tennis Association, on Saturday.

Results: Girls U-14 Qualifying First Round: Yahana Arora (IND) bt Sanskriti Devalla 6-0,6-0; Sanidhya Karantoth (6) (IND) bt Geethika Gaddam (IND) 7-6,6-3; Gowri Sankar Veena (IND) bt Ruchika Reddy Shamshabad (IND) 7-6(4),7-5; Savarnika Visanakarra (IND) bt Sumhra Ansari Syed (IND) 6-3,6-1; Shibani Gupta (IND) bt Sari Nethra vellore (IND) 6-0,6-1; Avipsha Dehury (IND) (5) bt Sahasra Komiresetty (IND) 6-0,6-0; Madhumitha Ramesh (IND) [7] bt Nakshatra Pasumarthy (IND) 6-0,6-1; Sanidhya Karankoth (IND) [6] bt Geethika Gaddam 7-5,6-3; Deepthi Venkatesan (IND) bt Kavya Tupe (IND) 6-2,6-0; Shreeniti Chowdury (IND) [8] bt Srushi Prakash Suryavanshi (IND) 5-7,6-1,10-8; Ritsa Kondkar (IND) bt Sai veda Abhijna (IND) 6-1,6-1;

Boys U-14 Qualifying First Round: Rishi Dhataram (IND) bt Dandu Shriyan Doud (IND) 6-0,6-0; Pradnyesh Shelke (IND) bt Varad Pol (IND) [1] 1-2 (Conceded); Aaradhya Mhasde (IND) [2] bt Shai Shankar Desam (IND) 6-3,6-2; Gareth Lim Hao Zhe (MAS) bt Rudransh Raj Srivastav (IND) 6-2,6-3; Daksh Deepak Patil (IND) [3] bt Rohan Bajaj (IND) 6-1,6-2; Abhiram Mauyra Matun (IND) bt Bhavesh Mahaarshi Talari (IND) 6-3,6-3; Varad Undre (IND) [4] bt Mahesh Kotte (IND) 6-1,6-1; Shardul Khawale (IND) bt Puneeth M Gowda (IND) 6-3,6-1; Atharva Shukla (IND) [5] bt Sankeerth Akella (IND) 6-2,6-0; Shounak Suvarna (IND) [6] bt Veer Mahajan (IND) 6-1,6-4; Neel Kelkar (IND) bt Hruday Sai Dokku (IND) 6-0,6-0; Sarthak ashok Gaikwad (IND)[8] bt Ishaayu P Desai (IND) 6-0,6-1.