Yeshas clinches Brilliant Trophy Juniors Online Chess tourney

Yeshas H scored 11 points from 12 rounds to clinch the Brilliant Trophy Juniors Online Chess Tournament

Hyderabad: Yeshas H scored 11 points from 12 rounds to clinch the Brilliant Trophy Juniors Online Chess Tournament on Wednesday.

Arnav Gupta got second place with 10.5 points while Avyaykumar Bhat finished third with 10 points.

Results: U-15 Boys: 1. Samarth Patodekar, 2. Sai Sri Nandagopal P, Girls: 1. Saanvi Naveen, 2. Manasvi Indraganti; U-13 Boys: 1. Yashraj Gajanan Rathi, 2. Dhruv Kumar Rachuri, Girls: 1. Sisika Borelli, 2. V Sarika; U-11 Boys: 1. Sai Chetan A L V, 2. G V Rithvik, Girls: 1. Samvedana Patil, 2. Hamsika; U-9 Boys: 1. Veersen Jain, 2. Thamizh Amudhan Yugender, Girls: 1. Nischita Naveen, 2. Muriel Shanessa Fernandes; U-7 Boys: 1. Advitiya A G, 2. Adhvik Medishetty, Girls: 1. Kavya A N S S, 2. Nikhila Yadavilli.

Top Ten Places: 1. Yeshas H, 2. Arnav Gupta, 3. Avyaykumar Bhat, 4. Manoj Nair, 5. Adhyayan Banerjee, 6. Indrajit Majumdar, 7. Shreyan Bag, 8. Poorna Chand, 9. Shriram Kapuganti, 10. Srivatsav Vaddepalli.