Hyderabad wrestlers emerge overall champions U-20 State Wrestling tourney

Hyderabad: Hyderabad wrestlers proved their quality to emerge overall champions of the Under-20 State Wrestling Championship held at Jawaharlal Nehru Stadium, Hanumakonda on Friday.

In the championship, Rangareddy settled for runner-up spot and Warangal finished at the third place.

Results: Women’s: In Under-20: 50 kg: 1. Tania (Hyderabad), 2. R Sreeja (Warangal), 3. S Maheshwari (Kottagudem), 3. Arjuna Sri (Peddapally); 53 kg: 1. G Anjali (Mulugu), 2. B Pranavi (Bhupalapalli), 3. O Kaveri (Hanumakonda); 55 kg J. Chinni (Mulugu) SK Rubia (Mahabubnagar), Ashvika (Peddapally) A. Manga (Siddipet); 57 kg: 1. Shizra Mahveen (Nizamabad), 2. Vennela (Kottagudem); 59 kg: 1. SK Rehana (Bhupalapalli), 2. T Chandrakala (Kottagudem); 62 kg: 1. M Ramya (Warangal), 2. K Renuka (Kottagudem), 3. K Sreeja (Siddipet); 68 kg: 1. H Anusha (Mahabubabad), 2. D Neha (Hanumakonda), 3. Sindhuja (Ranga Reddy);

Free style category: 57 kg: Lovakusha Goud (Hyderabad), 2. P Balaji (Medak), 3. G Buchanna (Kamareddy), 3. R Srikanth (Nizamabad); 61 kg: 1. G Sai Darshan (Hyderabad), 2. G Pavan (Mahabubabad), 3. Sandeep (Medak), 3. N Vamsikrishna (Warangal); 65 kg: P Nikhil Yadav (Hyderabad), 2. K Praveen Kumar (Ranga Reddy), 3. B Vittal (Kamareddy), 3. Nabi Khan (Hanumakonda); 70 kg: N Nilesh Singh (Hyderabad), 2. R Sandeep (Mahabubabad), 3. G Vinay (Ranga Reddy), 3. D Ganesh (Warangal); 74 kg: 1. J Mahender Kumar (Hyderabad), 2. M Ravikanth (Ranga Reddy), 3. S Nitin (Hanumakonda), 3. Sameer Khan (Adilabad); 79 kg: 1. A Subhash (Hyderabad), 2. O Mahesh (Nizamabad), 3. Vijay Kumar (Bhadradri); 86 kg: K Mani Shankar (Hyderabad), 2. Mirza Nadeem Baig (Ranga Reddy);

Greco-Roman Category: 55 kg: 1. T Aravind (Ranga Reddy), 2. A Rahul (Hanumakonda), 3. B Santosh Kumar (Hyderabad), 3. P Shivaji (Medak); 60 kg: 1. P Shivakumar (Siddipet), 2. S Dilip (Warangal), 3. L Ashok (Medak), 3. K Tharun (Ranga Reddy); 63 kg: 1. K Akhil (Nalgonda), 2. S Pavan Kumar (Ranga Reddy), 3. B Lokesh (Warangal), 3. Shahezan (Hanumakonda); 67 kg: 1. D Venkataramana (Hyderabad), 2. M Ravinder (Medak); 72 kg: 1. N Karthik (Warangal), 2. Thanush Kumar (Hyderabad), 3. J Eshwar (Vikarabad); 77 kg: 1. Chauhan Praveen (Kamareddy), 2. Prateek Yadav (Hyderabad), 3. Shiva Sai (Nalgonda); 82 kg: 1. A Sai Teja (Peddapally), 2. Katta Gani Shekhar (Hyderabad); 87 kg: 1. M Uday Kiran (Ranga Reddy), 2. S Narasimha Goud (Hyderabad).