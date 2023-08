Nalgonda’s Akhil grabs 10000 m top spot in Telangana State Athletics Meet

Hyderabad: Nalgonda’s S Akhil Kumar emerged winner of the 10000 m category of men’s division in the Telangana State 2nd Middle and Long Distance Athletics Meet at Artillery Centre, Golconda, Hyderabad on Sunday.

Akhil topped the chart clocking 40:17:8s to top the chart ahead of Medak’s Kethavarth Arjun and D Kiran of Surya Pet.

In other results, D Bhargavi of Karimnagar in 800m event of the women division of the championship.

Results: Men: 10000m:1. S Akhil Kumar (Nalgonda) (40:17:8), 2. Kethavarth Arjun (Medak), 3. D Kiran (Surya Pet); Boys 14 Years: 600m: 1. L Ramu (Jangaon) (1:31:7), 2. P Suresh (Adilabad), 3. K Basanth (Narayanpet); Boys 16 Years: 800m: 1. Koyada Masthan (Khammam) 2:08:0, 2. J Praveen (Adilabad), 3. K Sushanth Reddy (Medak); Boys 16 Years: 2000m: 1. T Narayana Naik (RR) 6:09:4, 2. D Santosh Kumar (Nagarkurnool), 3. T Kedar Singh (Kamareddy); Boys 18 Years: 1500m: 1. M Venkatram Reddy (TAA) 4:13:2, 2. A Raghunath (Wgl), 3. B Akhirandan (Hanumakonda); Boys 20 Years: 3000m: 1. Mohit Choudhary (TAA) 8:56:7, 2. Mahesh Salla (TAA), 3. M Akhil (Bhadradri Kothagudam); Boys 20 Years: 5000m: 1. Sourabh (TAA) 16:26:8, 2. V Dhanush (Nalgonda), 3. P Tanush (RR); Girls 14 Years: 600m: 1. K Pranitha (HNK) 1:41:9, 2. N Anandi (Adilabad), 3. L Jyoshna (HNK); Girls 16 Years: 1. M Manisha (Adilabad) 8:20:3, 2. N Bhavana (Bhadradri Kothagudem), 3. J Pandu (Hanumakonda);

Girls 18 Years: 800m: 1. D Kalyani (TAA) 2:35:3, 2. M Harshita (Hyd), 3. B Haritha (Kamareddy);

Girls 20 Years: 1. B Archana (Kamareddy ) 2:44:6, 2. M Jayalaxmi (Gadwal), 3. M Archana (Jagital);

Women: 800m: 1. D Bhargavi (Karimnagar) 2:39:5, 2. J Ishwaraya (Jayshankar Bhupalapally), 3. J Sanju Thai (Kumarambheem Asifabad).