Vansh, Nikhat clinch Telangana State Ranking Table Tennis Tournament

Vansh defeated Ali Mohammed of AVSC with a 4-2 scoreline in the men’s final. In the women’s final, Nikhat cruised past Monica Manohar GSM 4-1

By Telangana Today Published Date - 09:00 PM, Sun - 6 August 23

Medal winners of the Telangana State Ranking Table Tennis Tournament on Sunday

Hyderabad: Vansh Singhal of AVSC and Nikhat Banu of RBI clinched the men and women’s titles of the First Little Flower School, Uppal Telangana State Ranking Table Tennis Tournament being held at LFS Uppal on Sunday.

Vansh defeated Ali Mohammed of AVSC with a 4-2 scoreline in the men’s final. In the women’s final, Nikhat cruised past Monica Manohar GSM 4-1 to crown champion.

Results: Day 3:

U-15 Boys Semifinals: Akshay Khajandar (AWA) bt M Dhrama Teja (LFHSTTC) 3-2 (11-8,7-11,11-8,9-11,11-6),V Monohar (GSM) bt P Sree Anish (GSM) 3-1 (11-6,11-9,14-16,12-10);

U-13 Boys Semifinals: Yashvasin (AWA) bt G Pramaan (LFS, Uppal) 3-1 (15-13,11-8,4-11,11-5),Vevaan Bhatia (LFHSTTC) bt Y Chandrahas Reddy (LFS, Uppal) 3-2 (7-11,11-7,10-12,11-6,11-6);

U-17 Boys final: Jatin Dev (LFHSTTC) bt K Tarun (GSM) 3-0 (11-7,11-5,11-2); U-15 Girls final: Satya Aspathi (GSM) bt Sushrutha Aniyah Anand (LFHSTTC) 3-0(11-5,11-9,11-6); U-13 Girls final: K Sri Saanvi (SGUTTA) bt B Sri Vidya (SPARS) 3-2 (7-11,11-4,11-8,11-13,11-6); Mixed Doubles Final: Nikhat Banu & Vansh Singhal bt N Bhaavitha & Dr Chandra Chud 3-0(11-3,11-4,11-5); Mixed Doubles Semifinal: Nikhat Banu & Vansh Singhal bt Mounica Manohar & Keshavan Kanan 3-1 (10-12,11-5,11-9,11-7);

U-19 Girls Semifinal: Satya Aspathi (GSM) bt Shresta Reddy (GSM) 3-1 (11-5,11-5,6-11,11-4), Devi Sree Yadav (SGUTTA) bt Palak Ghia (GSM) 3-1 (11-7,4-11,11-9,11-5); U-17 Girls Semifinal: J Gouri (SGUTTA) bt Shresta Reddy (GSM) 3-1 (11-8,11-7,10-12,11-8),Kavya (AWA) bt Sri Vidya (SPARS) 3-0 (11-6,11-7,11-4); U17 Girls Final: J Gouri (SGU TTA) bt Kavya (AWA) 3-0 (11-4,11-8,11-8); U-19 Girls Final: Satya Aspathi (GSM) bt Devi Sree Yadav (SGUTTA) 4-0 (13.11,11-9,13-11,11-8); U-11 Girls Final: Riddhi Toro (LFHS TTC) bt V Mahima Krishna (HVS) 3-1 (11-8,11-8,4-11,11-8); U-11 Boys Final: Pogaku Vadhansh (Holy Mount Global School) bt Harian Kheskani (GTTA) 3-0 (11-6,11-9,11-4);

U-13 Boys Final: Yashvasin (AWA) bt Vevaan Bhatia (LFHSTTC) 3-2 (11-13,11-6,11-8,12-14,11-8); U-19 Boys Final: Jatin Dev (LFHSTTC) bt Trishul Mehra (WTTA) 4-2 (6-11,11-6,7-11,11-8,11-5,11-7); U-15 Boys Final: Akshay Khanjandar (AWA) bt V Manohar (GSM) 3-0 (11-8,11-8,11-7); Women Final: Nikhat Banu (RBI) bt Monica Manohar (GSM) 4-1(11-6,11-5,8-11,11-9,11-9); Women’s Semifinal: Mounica Manohar(GSM) bt Dr Naina 4-3 (8-11,5-11,11-4,11-7,11-8,9-11,11-3), Nikhat Banu (RBI) bt N Bhavitha(GSM) 4-0 (11-3,11-3,11-9,11-4); Men Final: Vansh Singhal (AVSC) bt Ali Mohammed (AVSC) 4-2 (11-3,11-6,9-11,11-8,6-11,11-9), Men SemiFinal: Vansh Singhal (AVSC) bt Chandra Chud (GSM) 4-0 (11-6,11-5,11-9,11-7), Ali Mohammed (AVSC) bt Kesavan Kannan (SGUTTA) 4-3 (8-11,11-8,11-4,6-11,13-11,7-11,11-8).