Krishank stuns top seed Sarran at Asian U-14 tennis tournament

Krishank Joshi stunned top seed Prakaash Sarran 6-4, 6-2 in the second round in the boys category

By Telangana Today Published Date - 09:52 PM, Tue - 23 May 23

Hyderabad: Krishank Joshi stunned top seed Prakaash Sarran 6-4, 6-2 in the second round in the boys category of the Asian U-14 Grade A tennis tournament at the Secunderabad Club in Hyderabad on Wednesday.

Results: Second Round: Boys: Krishank Joshi bt Prakaash Sarran (1) 6-4,6-2; Diganth M bt Danial Moshtaghifard(IRI) (6) 6-1,6-4; Navin Sundaram Rajasundaram (7) bt Vivaan Mirdha 6-2,6-3; Fazal Meer Ali bt Shashank Sai Prasad 6-3,6-1; Tavish Pahwa (2) bt Kiarash Sadeghizeidi (IRI) 6-2,6-1; Hruthik Katakam (4) bt Andre Lam Jun Bart (HKG) 7-5,4-6,7-5; Alex Lap Hang Hui (HGK) (5) bt Om patel 7-5,6-1; Rudra Batham (3) bt Anurag Shourya Kallambella 6-4,6-7(3),6-4;

Girls: Shreeniti Chowdhury bt Avipsha Dehury 6-2,6-4; Sharvya Soundarya Numburi bt Sarah Chaudhary 6-0,6-2; Haritha Shree Venkatesh (2) bt Meghana G D 6-3,6-2; Maaya Rajeshwaran Revathi (1) bt Tejaswi Manneni 6-1,6-0; Aahan A (8) bt Lynn Lim (MAS) 6-0,6-1; Prachi Malik Pari (5) bt Madhumita Ramesh 6-2,6-3; Suryanshi Shekhawat bt Niesha Enja (7) 6-3,7-5; Shrawasti Kundilya bt Saanvi Reddy Erva 6-3,6-7(4),6-0.